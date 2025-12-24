Slične Vesti
ДОМ ЗДРАВЉА И ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЗА ЖЕНЕ СА СЕЛА
Заједничком сарањом Дома здравља и Центра за неговање традиције, уз подршку локалне самоуправе организују се превентивни гинеколошки прегледи за жене са сеоског подручја. Превентивни прегледи веома су важни код раног откивања болести и ефикасног лечења, а с обзиром на то да жене које живе на селу имају веома мало времена за себе, овакав начин бриге […]
ЈУЧЕ РОЂЕНА ДВА ДЕЧАКА
Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођена ДВА ДЕЧАКА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас