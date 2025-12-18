ПЕТАК, 26. ДЕЦЕМБАР – ИЗЛОЖБА ТИАНЕ ШЋЕКИЋ
Ликовни салон Културног центра Чачак, у 19.00 часова
Изложба Paper egineering i Pop up радова Тиане Шћекић, ликовне уметнице из Ниша.
Организација: Ликовни програм
УЗ ПОКЛОН СПОМЕНКЕ ПЕЦОВИЋ КОМПЛЕТИРАНА ЗБИРКА АБАЏИЈСКОГ ЗАНАТА Недавно је Чачанка Споменка Пецовић, која деценијама живи у Новом Саду, очеву заоставштину поклонила Народном музеју. Реч је о предметима из некадашње радионице чувеног чачанског абаџије Душана Урошевића. У разговору за „Чачански глас“ госпођа Споменка је оживела поједине тренутке из детињства, наглашавајући да ужива у срдачној атмосфери […]
ЧАЧАК ДОЧЕКУЈЕ НАЈБОЉЕ: ЗДРАВКО ЧОЛИЋ, ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ И РОК ОПЕРА У ДВА ДАНА НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ЧАЧКУ Све је спремно за највећи музички догађај који се чекао целе године –Здравко Чолић, Влатко Стефановски и „Рок опера“ у два дана на Градском тргу у Чачку. Прво септембарско вече започињемо концертом Влатка Стефановског славног југословенског и […]
ВЕК СЛИКАН МИКРОФОНОМ – КЊИГА ЗА ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ УТОРАК, 15. АПРИЛ 2025.Клуб Културног центра Чачак, у 19.30 Књига ВЕК СЛИКАН МИКРОФОНОМ садржи 40 прича наше и светске историје 20.века, приче које су испричали учесници Октобарске револуције у Русији, учесници и сведоци Првог и Другог светског рата, људи из политичког, уметничког и културног живота СФРЈ, […]