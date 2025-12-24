Kultura

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 25. и 26. ДЕЦЕМБАР – ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК 

  Велика сала у 20.00 

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК     

На концерту ће публика имати прилику да види најлепше балетске кореографије, на којима су полазници студија вредно радили у току године, и са њима освајали престижне награде на националним и међународним такмичењима. Такође, имаће прилику да погледају и нова остварења, као и наступ ученика Основне балетске школе ,,Лујо Давичо“. 

Кореограф: Ивана Дуњић
Улазнице су у продаји по цени од 500 динара.
Организација: Програм за децу и младе

Фото: КЦ Чачак

