ОБЛАЧНО И ХЛАДНО СА СНЕГОМ

Epidemiolog i član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da bi vakcinacija protiv gripa trebalo da počne 1. oktobra kako bi se izbegao sudar sa koronavirusom, što se, kako je ukazao, desilo u Italiji u martu ove godine. On je za TV Palma plus rekao da se priprema vakcinacija protiv gripa najosetljivijeg dela […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

