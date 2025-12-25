Зима, Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

ОБЛАЧНО И ХЛАДНО СА СНЕГОМ

G. D. Komentara (0)
Зима, Фото: Дарка Симеуновић
Фото: Дарка Симеуновић

Облачно и мало хладније. Снег ће претежно падати у областима које се налазе јужније од Саве и Дунава, уз стварање снежног покривача, док ће у Војводини, након сувог јутра, у току дана падавине бити углавном у виду кише или суснежице. До вечери у већини региона престанак падавина, осим у источној Србији, где се престанак снега очекује касније током ноћи. Ветар слаб и умерен, а у источној Србији, Подунављу, Посавини и Поморављу повремено јак, источни и југоисточни.

 Температура у првом делу дана у интервалу од 0 до 5 °С, а после подне и увече од -3 до 2 °С

(Извор: РХМЗ, РТС)

Slične Vesti
Društvo Obrazovanje

Током трајања наставе обезбеђено стално присуство школског полицајца

G. D.

САОПШТЕЊЕ МУП-а „У свим основним и средњим школама у Србији од данас је појачано присуство полиције, а током трајања наставе обезбеђено је стално присуство школског полицајца“, изјавила је мајор полиције Данијела Остојић из Управе полиције.   Она је нагласила да је један од приоритета Министарства унутрашњих послова заштита безбедности ученика, запослених у школама и школа, као […]
Društvo

BICIKLE RENTA BAJK POTREBNO VRATITI DO 5. OKTOBRA

I. М.

 Iz Javnog preduzeća “Parking servis“ saopštili su da se iznajmljivanje bicikala završava u ponedeljak 30. septembra, a svi oji kod sebe imaju dvtočkaše mogu ih vratiti do 5. oktobra. -Ukoliko se bicikli ne vrate do 5. oktobra pokrenućemo prekršajni postupak. Tokom sezone sm protiv pet korisnika koji nisu vratili biciklu pokrenuli prekršajni postupak. Ona mera […]
Društvo

Tiodorović: Od 1. oktobra vakcinacija protiv sezonskog gripa

I. М.

Epidemiolog i član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da bi vakcinacija protiv gripa trebalo da počne 1. oktobra kako bi se izbegao sudar sa koronavirusom, što se, kako je ukazao, desilo u Italiji u martu ove godine. On je za TV Palma plus rekao da se priprema vakcinacija protiv gripa najosetljivijeg dela […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.