ОБЛАЧНО И ХЛАДНО СА СНЕГОМ

Облачно и мало хладније. Снег ће претежно падати у областима које се налазе јужније од Саве и Дунава, уз стварање снежног покривача, док ће у Војводини, након сувог јутра, у току дана падавине бити углавном у виду кише или суснежице. До вечери у већини региона престанак падавина, осим у источној Србији, где се престанак снега очекује касније током ноћи. Ветар слаб и умерен, а у источној Србији, Подунављу, Посавини и Поморављу повремено јак, источни и југоисточни.
Температура у првом делу дана у интервалу од 0 до 5 °С, а после подне и увече од -3 до 2 °С
(Извор: РХМЗ, РТС)