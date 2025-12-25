квар водовод
Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 25. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим радовима на канализационој мрежи у Балканској улици, и у делу Улице др Драгише Мишовића.

Моле се учесници у саобраћају да обрате пажњу на привремену вертикалну сигнализацију, док трају радови.

Снадбевање водом  је редовно у свим деловима нашег водосистема. 

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

