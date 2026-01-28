Школска слава Свети Сава свечано обележена на Факултету техничких наука у Чачку
На Факултету техничких наука у Чачку свечано је обележена школска слава Свети Сава у уторак, 27. јануара 2026. године.
Програм обележавања започео је интонирањем светосавске химне, након чега је, у присуству свештеника чачанске цркве, руководства Факултета, запослених, пензионера и представника студената, обављено сечење славског колача.
Свети Сава је установљен као школска слава 1840. године на иницијативу ректора Лицеја у Крагујевцу, Атанасија Николића, а на Факултету техничких наука у Чачку овај празник се традиционално обележава од 1995. године.
Домаћин овогодишње славе, проф. др Марко Росић, подсетио је на трајне вредности светосавља и његов значај за образовање и друштво у целини. Обележавањем Светог Саве наставља се његова мисија кроз неговање сарадње, толеранције и узајамног поштовања.
Др Марко Росић, редовни професор на Факултету техничких наука у Чачку, истиче да је Свети Сава име и презиме српског народа и трајна мера вредности нашег идентитета. Чин да се један принц, Растко Немањић, одрекне моћи и дворских привилегија и изабере пут одрицања и служења свом роду, нема преседан у Европи тог времена. Данас пример Светог Саве добија још више на значају и снази. Под притиском формализма, комерцијализације и служења тренутним потребама, живот и дело Светог Саве подсећају нас да знање без морала и одговорности губи свој смисао. Свети Сава нас и данас обавезује да универзитет остане простор слободне мисли, ширине знања и друштвене одговорности.
За домаћина наредне школске славе изабран је др Драган Ћетеновић, ванредни професор на Факултету техничких наука у Чачку.