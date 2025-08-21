У саобраћајном удесу на Гучком путу, који се догодио данас у послеподневним часовима, повређене су три особе.
-На Одељење хирургије примљени су мушкарац са повредом грудног коша и женска особа са серијском фактуром ребара и констатованим тешким телесним повредама. Трећа женска особа са лаким телесним повредама пуштена је на кућно лечење – саопштава PR служба Опште болнице Чачак.
Три особе повређене у удесу на Гучком путу
