Три особе повређене у удесу на Гучком путу

Jedna osoba je poginula, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći koja se danas, oko 15 časova, dogodila u Prijevoru. Prema prvim podacima, do nesreće je došlo kada je vozač putničkog vozila, koji se kretao iz Čačka, prešao u suprotnu traku i sudario se sa kombijem. Od siline udara, oba vozila su sletela u kanal pored puta. […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

