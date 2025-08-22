Променљиво време местимично с кишом, пљусковима и грмљавином

Грмљавине и олујни ветар широм Србије – на снази наранџасти метео-аларм
У Србији данас променљиво, нестабилно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином. Понегде су могуће непогоде с градом и олујним ветром. Најнижа температура од 14 до 21, а највиша од 24 до 31 степен.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је наранџасти метео-аларм за западне, централне и источне делове земље, где се очекују најинтензивније падавине — локално и до 20 литара кише по квадратном метру.
Грмљавине и олујни ветар широм Србије – на снази наранџасти метео-аларм (илустрација)
Ветар ће бити северозападни, повремено јак, а у Војводини и брдско-планинским пределима јужне Србије очекују се и удари олујне јачине.
Највећа вероватноћа за грмљавинске непогоде са градом очекује се у западној и југозападној Србији, преко Шумадије и Поморавља, па све до источних крајева земље.
Најнижа температура од 14 до 21, а највиша од 24 до 31 степен.
У Београду се такође очекују киша и пљускови, а температура ће се кретати до 26 степени.
У наредним данима биће мало свежије, али и даље уз повремене пљускове, посебно у поподневним сатима.
Болови у мишићима, главобоља и смањена радна способност
Код особа са кардиоваскуларним и респираторним обољењима могуће су тегобе услед очекиванe биометеоролошкe ситуације.
Метеоропатске реакције се могу јавити у виду болова у мишићима, главобоље и смањене радне способности.
Препоручује се додатна опрезност учесницима у саобраћају.