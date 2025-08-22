Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 22. август

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Čačak je potpuno spremno za početak zimskog održavanja po utvrđenom Programu rada koji podrazumeva čišćenje, održavanje i pranje ulica i trotoara, kažu u ovoj ustanovi. Realizacija Programa se ostvaruje putem definisanih zona i vrsta posla, koje obuhvataju kako gradsko jezgro, tako i ostali deo javnih površina na teritoriji grada. Od ponedeljka […]

