Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 22. август

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Ракови, пут према гробљу, и у Прељини пут преме гробљу.

На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

