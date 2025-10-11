Kultura Obrazovanje Reportaža

ЉУБИЦА КАРАНАЦ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „СВЕТИ САВА“

G. D. Komentara (0)

ЉУБИЦА КАРАНАЦ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „СВЕТИ САВА“

СТРПЉЕЊЕ, ЈЕДАНКО ВАЖНО КАО И ЗНАЊЕ

ђаци генерације

Конкуренција за избор најуспешнијег ученика у ОШ „Свети Сава“ била је веома јака, присећа се овогогодишњи ђак генерације те школе Љубица Каранац, а однедавно и ученица Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Београду.

-Када ми је разредна Татјана Вујовић, иначе наставница биологије, саопштила ту вест, осећала сам велико задовољство и понос. До овог успеха није било лако доћи – требало је много времена, посвећености и стрпљења, али сав труд се исплатио.

Са наставницом Јеленом Ђорђић

Љубица истиче да су је одувек највише привлачиле природне науке – математика, биологија, хемија… Из тих предмета је и освајала бројне награде на такмичењима.

Школовање у основној школи памтићу по раду са сјајним наставницима, по искреним пријатељствима и бројним такмичењима. Посебно бих издвојила наставницу математике Јелену Ђорђић, која ми је несебично помагала и уз чију подршку сам постизала одличне резултате. Такође, велики значај за мој развој имали су и наставници српског језика и хемије, који су увек показивали стрпљење и трудили се да нас подстакну да дамо свој максимум.

Наравно, уз рад и учење, најлепши део школских дана и за Љубицу су били тренуци проведени са друштвом, а те успомене носиће са собом заувек. Највећа подршка током свих година били су јој породица, пријатељи и наставници. Ипак, пут до ђака генерације, истиче, није баш лак:

-Мој успех у школи, пре свега, је резултат упорности и жеље да стално учим нешто ново. Научила сам да није довољно само бити талентован, већ је много важније бити вредан, дисциплинован и знати да распоредиш своје време. Трудим се да све обавезе извршавам на време и да не одустајем ни када наиђем на препреке. Важно ми је да у свему што радим дам свој максимум, али и да останем скромна и свесна да увек има простора за напредак. Не тежим томе да будем боља од других, већ да сваког дана будем боља верзија себе.

Са директором школе на додели награда за вуковце

На питање како види своју генерацију и шта би поручила млађима, Љубица каже:

-Као добро код своје генерације примећујем креативност, енергију и спремност да се помогне другима. Ипак, понекад ми смета површност и то што многи мисле да се успех може постићи преко ноћи, без труда. Из тога сам научила да је стрпљење једнако важно као и знање. Млађим ученицима бих поручила да никада не одустају и да верују у себе, чак и када им се чини да је нешто тешко или недостижно. Резултати се не виде одмах, али сваки мали корак води великим остварењима.

Љубицу, прича, радују дружење, музика, тренуци са породицом и пријатељима:

-Слободно време волим да проводим са пријатељима и породицом. Верујем да се прави успех мери, не само оценама и дипломама, већ и тиме какви смо људи. Зато се трудим да поред знања негујем и вредности као што су поштење, доброта и одговорност.

И за крај нашег разговора, од Љубице сазнајемо и како види свој град, шта јој се свиђа, али и шта би могло бити боље:

 -Мој град ми је драг, пре свега, зато што у њему познајем људе и осећам се сигурно. Волим што има места на којима могу да проведем време са пријатељима – паркове, шеталишта и кафиће. Ипак, мислим да му понекад недостаје више културних садржаја за младе, попут радионица, трибина или креативних центара. Највише волим да слободно време проводим у природи. Културни живот у Чачку има простора да се развије, али верујем да је то и прилика за нас младе да допринесемо својим идејама и активностима.

Гордана Домановић

Slične Vesti
Kultura

Ауторско и завршно вођење кроз изложбу ,,Надежда Петровић. Модерност и нација“

G. D.

Ауторско и завршно вођење кроз изложбу ,,Надежда Петровић. Модерност и нација“ Уметничка галерија ,,Надежда Петровић“ ДАНАС, у 13 часова, организује ауторско, уједно и завршно вођење кроз изложбу ,,Надежда Петровић. Модерност и нација“. Кроз изложбу ће посетиоце водити један од аутора – проф. др Игор Борозан.
Kultura

ПРИЗНАЊЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ЧАЧКУ

admin

  НАГРАДА ЗА ДОПРИНОС ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Народни музеј из Чачка једина је установа међу добитницима признања и захвалница Министарства културе и информисања за допринос унапређењу процеса дигитализације културног наслеђа. Награде су додељене прошле среде на свечаности у атријуму Нароног музеја у Београду. Доделио их је министар културе и информисања Владан Вукосављевић, који је том […]
Kultura

Balerine čačanskog studija „ADAGIO AS“ vratile se sa prvim nagradama iz Praga

G. D.

U petak 4. novembra u glavnom gradu Češke u Pragu, na  internationalnom plesnom  takmičenju, „Prague Dance Open“ 2022, na kome je učestvovalo više od 1600 takmičara iz deset zemalja, balerine čačanskog studija „ADAGIO AS“ postigle su izuzetan rezultat i zasluženo osvojile sve prve nagrade u svojim kategorijama. -I pored otežanih uslova u kojima su se […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.