„Новогодишња жеља”, чаробна празнична сликовница
У среду, 24. децембра, у празничној предновогодишњој атмосфери вртића „Маслачак” у Заблаћу, представљена је сликовница „Новогодишња жеља” ауторке Оливере Недељковић малишанима из вртића, као и првацима и четвртацима ОШ „Владислав Петковић Дис”.
Заједно са ауторком, деца су истраживала традицију кићења јелке, некадашње украсе од папира и воћа који шапућу старогодишње приче, савремене светиљке које трепере као звезде, обичаје разних народа где се стара година испраћа песмама и ватрометима. Делили су међусобно слике прослава у својим домовима, мирисе омиљених празничних колача, чекање магичног тренутка поноћи, песме које испраћaју последње минуте старе године и како се у ноћи када се небо отвара за нове снове сви окружују загрљајима и жељама.
На овом путовању кроз свет маште и празничног духа, посебно су уживали у упознавању са главним јунаком књиге „Новогодишња жеља”, медом Тихомиром, који се бори да не заспи и не утоне у зимски сан пре него што откуца поноћ. Деца су с нестрпљењем слушала како меда Тихомир доживљава магију новогодишње ноћи и да ли ће успети да дочека Нову годину или ће га сан ухватити у своје меке руке. Ова чаробна празнична прича, обогаћена топлим илустрацијама Анђеле Коматине, изашла је ове године у издању ИК „Пчелица” из Чачка.
На крају овог дружења које је организовала Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, малишани су, подстакнути сликовницом „Новогодишња жеља” да верују у чари које Нова година доноси, једни другима пожелели новогодишње жеље делећи радост коју носи време празника.
Текст: Марина Белић
Фотографије: Невена Пендић