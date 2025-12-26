Новогодишњи концерт у „Зрачку“

И ове године наступила „Арена бенд“, која више од десет година увесељава кориснике Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“. Њима и музичарима је то један од најлепших дана у години. Осим концерта, „Арена бенд“ је поклонила корисницима и новогодишње пакетиће.
Slične Vesti
Објављен јавни позив за замену столарије за ову годину
ИЗВОР: ТАНЈУГ Објављен јавни позив за замену столарије за ову годину Министарство рударства и енергетике објавило је јавни позив за локалне самоуправе за енергетску ефикасност, који ће трајати 15 дана, изјавила је министарка Зорана Михајловић и позвала их да се пријаве. „Након тога ће општине и градови расписати своје јавне позиве за грађане и предузећа […]
ВЕДРИНА И РАД ПОБЕЂУЈУ МУК ТИШИНЕ
ЈЕЛЕНА ИВИЋ, РОЂЕНА СА ВЕЛИКИМ ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА, ЧЛАН ПРОЈЕКТА ЗА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ХЕНДИКЕПОМ У свету Јелене Ивић више од четрдесет година готово да нема звукова. Али, захваљујући подршци и вери своје породице, као и свом раду и снази духа и једне посебне врсте ведрине, која се огледа у свакој њеној речи, Јелена је научила […]
БАЈКОЛИКИ ЗИДОВИ ЗА НАЈМЛАЂЕ ЧУВАРЕ ПЛАНЕТЕ – ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ „P.S. FASHION….” ДЕЧИЈЕМ ДИСПАНЗЕРУ
Бар део страха и нелагодности које имају најмањи пацијенти ублажиће бајколики зидови у Дечијем диспанзеру. Много тога могу и научити, они и њихови пратиоци, о томе како свако да допринесе да нам се природа врати и да нас поново прихвати. Нови ентеријер у овом здравственом објекту, потпуно еколошке тапете, донација су чачанске компаније „P.S. Fashion….” […]