Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 26. август
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 26. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 13:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Чачку, око Слободе, аутобуске окретнице, који се напајају са ТС Слобода насеље.
Такође, од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потршачи у Пријевору у пољу, око дома, железничке станице, засеоци Вучићевићи, Петронијевићи, Кујунџићи, Козарево брдо и Јаз и у Трбушанима, око игралишта и ветеринарске станице, сервиса Драгачевац и потес Виногради.