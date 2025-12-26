струја, лустер
Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 26. август

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 26. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 13:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Чачку, око Слободе, аутобуске окретнице, који се напајају са ТС Слобода насеље.

Такође, од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потршачи у Пријевору у пољу, око дома, железничке станице, засеоци Вучићевићи, Петронијевићи, Кујунџићи, Козарево брдо и Јаз и у Трбушанима, око игралишта и ветеринарске станице, сервиса Драгачевац и потес Виногради.

ПОНОВО ЗАПАЉЕН ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР У ЦЕНТРУ ГРАДА

I. М.

  Саопштење ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ По ко зна који пут апелујемо на појединце, наше суграђане, да се одговорније понашају приликом одлагања отпада у контејнере. Да ли је стварно потребно да се постојећи видео надзор употреби за предузимање казнених мера према појединцима, преко надлежних органа . Јако мало је потребно да се ове слике не понављају, уз […]
Представљање Стратегије развоја културе града Чачка као прве националне Престонице културе Србије

vladecaglas

Извор: Кабинет градоначелника Важност „Чачанске родне“ и великих дана који су пред Престоницом културе огледа се у пажљиво структуираном плану развоја културе. Представљање Стратегије развоја културе града Чачка као прве националне Престонице културе Србије биће одржано у понедељак, 20. марта, у 12.00 часова у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“. Говорници су Марко Ристић, директор Завода […]
MUŠKE SUKNJE I ŽENSKE PANTALONE

Z. Ј.

DILEMA: GDE SU GRANICE IZMEĐU „NJEGA“ I „NJE“? Kaže se da je 21.vek novo doba, doba promena. Vrednosti se svakodnevno menaju vrtoglavom brzinom, život postaje sve brži i nepredvidiviji, a tabui su svakim danom sve manje ono što su nekada bili. Zabranjene teme prestaju da postoje, a granica između “njega” i “nje” skoro i da […]

