Умерено до потпуно облачно, без падавина

Временска прогноза за петак, 26. децембар
Умерено до потпуно облачно, али без падавина.
Најнижа температура од -6 до 0° С, а највиша од 1 до 5° С.
Извор: РХМЗ, РТС
ЧАЧАК ИЗ СЕЋАЊА (15) Објављујемо серијал прича новинара Душана Даријевића, које ће бити попут вожње градом, каквог више нема. Задржаваћемо се на појединим местима, сећати се људи којих више нема, шетати и возити се разним улицама. Градови убрзано нестају и мењају се. Сећање и памћење су једино што нам остаје, једини траг у времену о […]
Zbog radova na mreži niskog napona danas će bez električne energije biti potrošači u Kulinovcima, od Spomen Doma Dragiša Mišović ka “Oazi”, u vremenskom periodu od 11:00 do13:00 časova.
Након што су присуствовали јутрос литургији у цркви Лазарици и у Саборном храму у Крушевцу, студентима из Чачка, Ужица, Краљева, Крагујевца, Трстеника, Александровца придружиле су се и колеге из Крушевца. Сви заједно, наставили су пут ка Нишу, а сада су близу Алексинца. Студенти јасни у свом циљу из свих крајева Србије, храбро корачају ка Нишу, […]