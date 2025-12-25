У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

Без организованог дочека Нове године на Градском тргу – НОВАЦ ПРЕУСМЕРЕН ЗА ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА
Никола Бојовић из „Унипромета“ најбољи млади менаџер Србије – ПОРОДИЧНЕ И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ
Марко Младеновић, професионални играч бриџа – У ДРУШТВУ ВИШЕСТРУКОГ СВЕТСКОГ ПРВАКА
Награда НАЛЕД-а и Британске амбасаде за чачанску предузетницу Ану Томашевић – УСКОРО СИРУП ОД ЛАВАНДЕ
Дарко Танасковић о књизи „Прељина и Прељинци, седам векова 1476 – 2016“ – ЗАВИЧАЈ, КОРЕНИ, МОЗАИК СРПСКЕ ЉУДСКОСТИ
Изложба и монографија o „Данима урбане културе“ – ДУХ ЗАЈЕДНИШТВА
У сусрет празницима – БОЖИЋНА СВЕТКОВИНА
Новогодишње изненађење за најмлађе – КОМШИЈСКА СЛОГА И ДРУЖЕЊЕ
Спорт: ДОДЕЉЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ЧАЧАК