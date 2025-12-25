Društvo

У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА"

Без организованог дочека Нове године на Градском тргу – НОВАЦ ПРЕУСМЕРЕН ЗА ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА

Никола Бојовић из „Унипромета“ најбољи млади менаџер Србије – ПОРОДИЧНЕ И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ

Марко Младеновић, професионални играч бриџа – У ДРУШТВУ ВИШЕСТРУКОГ СВЕТСКОГ ПРВАКА

Награда НАЛЕД-а и Британске амбасаде за чачанску предузетницу Ану Томашевић – УСКОРО СИРУП ОД ЛАВАНДЕ

Дарко Танасковић о књизи „Прељина и Прељинци, седам векова 1476 – 2016“ – ЗАВИЧАЈ, КОРЕНИ, МОЗАИК СРПСКЕ ЉУДСКОСТИ

Изложба и монографија o „Данима урбане културе“ – ДУХ ЗАЈЕДНИШТВА

У сусрет празницима – БОЖИЋНА СВЕТКОВИНА

Новогодишње изненађење за најмлађе – КОМШИЈСКА СЛОГА И ДРУЖЕЊЕ

Спорт: ДОДЕЉЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ЧАЧАК

ЛОША ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ЈАБУКЕ, ПОДБАЦИЛИ И РОД И ЦЕНА

ЛОША ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ЈАБУКЕ, ПОДБАЦИЛИ И РОД И ЦЕНА Ова година је била изузетно лоша за воћаре Србије, јер су позни пролећни мразеви, а након њих и дуготрајна суша обрали добар део рода готово свих воћних врста. Како истичу чачански воћари, род јабуке у овој сезони је, највероватније, најлошији у последњих десетак година, умањен је […]
МАМА КИКИНА ЧУВАОНИЦА

УСКОРО ОТВАРАЊЕ ЕДУКАТИВНЕ ЧУВАОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ У понедељак, 22. јануара, у Чачку се отвара јединствена чуваоница за децу. Захваљујући “Мама Кикиној чуваоници”, родитељи више неће морати да брину ко ће да им причува дете на сат, два, три, или дуже. За до сада незаменљив “бака сервис”, новост је чуваоница која ће бити отворена сваког дана […]
У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА"

Чачак посетио амбасадор Републике Белорусије СЕРГЕЈ МАЛИНОВСКИ – ИЗЛОЖБА “СУВЕРЕНА БЕЛОРУСИЈА” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У НТП ОДРЖАН MSP 100 EXPO 2024 – ЕФИКАСНИЈА ПОДРШКА МАЛИМ СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА Др АЛЕКСАНДАР ЛЕПОСАВИЋ – НОВИ ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВОЋАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ДАНИ ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА УНИФОРМЕ ВРАЋЕНЕ У ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ У ГОРЊОЈ ГОРЕВНИЦИ – РАВНОПРАВНОСТ И ИСТИЦАЊЕ ПРАВИХ […]

