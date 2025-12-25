ЈЕДАН ОБИЧАН, АЛИ БОГАТ И ЛЕП ЖИВОТ

Zbog radova na zameni dalekovodnog stuba u četvrtak će bez napajanja biti potrošači u Žaočanima i delu Kačulica u vremenskom intervalu od 09:00 do 15:00 sati, saopšteno je iz Elektrodistribucije. Zbog radova na izmeštanju mernih mesta bez eleketrične energije će biti potrošači u Mrčajevcima u varošici od samoposluge do autobuske stanice, od 08:00 do 09:00 […]

