ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ „ГРАДАЦ 97“, ОКУПИЛО ПРИВРЕДНИКЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ НОВОГОДИШЊЕМ КОКТЕЛУ

ВЕРУЈУ У ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНИХ ФИРМИ
Под слоганом „Развој, заједништво, одговорност“, Пословно удружење „Градац 97“ Чачак, обележило је 25 година постојања и рада традиционалним Новогодишњим коктелом у петак, 12. децембра, у свечаној сали хотела „Београд“. Пословно удружење „Градац 97“ је најстарије удружење привредника у овом региону, основано 1997. године. Окупља успешна и стабилна приватна предузећа која веће деценијама представљају стуб развоја нашег града, на шта су, како истичу, веома поносни. Резимирани су резултати постигнути у претходној години, предочени планови са новом енергијом и циљевима. Поздрав је упућен представницима државних органа и локалне самоуправе, јавних и приватних предузећа, здравствених, културних и образовних институција, финансијских и осигуравајућих друштава, медија и других привредних удружења. Председник Удружења Марко Јовић посебан поздрав упутио је колегама привредницима из Ужица, Лучана, Горњег Милановца, Ваљева и Београда са којима јачањем сарадње заједно граде просперитетније друштво, а који својом подршком и присуством овој свечаности дају регионални карактер.
То није, како је наведено, само пословно удружење, „Градац 97“ је заједница људи који верују у одговорно пословање, у сарадње и у трајне вредности породичних фирми. У времену брзих промена, управо оваква предузећа чувају континуитет, знање и препознатљив локални идентитет. Ово удружење пружа својим члановима снажну платформу за промоцију, едукацију, размену добрих пракси, као и заједнички глас привреде, када је то најпотребније. Верују у отворен дијалог, међусобну подршку и развој који је заснован на знању и искуству. Више о раду, плановима и визији за будућност говорио је председник Удружења Марко Јовић.
ПОСЛОВНА ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА МАРКА ЈОВИЋА
Јовић је истакао да је година за нама, као и свака претходна била изазовна и тешка, али обогаћени искуством за још једну годину, окрећу се изазовима у новој години, новим успесима и подвизима. Марко Јовић примећује да се у пословном амбијенту бележи осетан и благи пад у пословању од пет до десет одсто у односу на претходну годину, али у погледу пословног успеха има и позитивних резултата, јер поједине фирме бележе и пораст пословања, јер су пронашле нова тржишта и прошириле пословање. У следећој години својим колегама пожелео је:
– Јаку конкуренцију, учите од бољих од себе, са бољим се такмичите. Негујмо различитости, различитост у сагледавању проблема даје потпуну и ширу слику. Доборо сагледавање отвара нове инвентивности, кроз различитост мишљења, критички став и индивидуалност, проблеми се лакше решавају. Разноврсност и креативност доводе до иновација и нових производа, ако се оплемени кроз тимски рад. Јединство: будимо јединствени у борби да наша предузећа подигнемо на виши технолошки и пословни ниво. Образовање: улажимо у образовање запослених, подижимо ниво образованости и ниво примене знања у привреди. Поштовање: поштујте сараднике и са поштовањем се обраћајте и опходите. За поштовање се изборите знањем, стручношћу и вредним радом. Желим вам да предстојеће празнике проведете у срећи и благостању са вашим породицама, а на пословном плану вам желим пуно успеха. Живели!
У саопштењу Удружења презентованом на овој свечаности наведено је да активности удружења имају значај не само за чланове заједнице већ и за шири амбијент. „Заједно градимо окружење у којем привредне институције, образовање, култура и локалне иницијативе функционишу као један еко-систем. Управо то заједништво, предузетнички дух и традиција који нас повезују, чине да присуство на овом скупу буде драгоцено. „Градац 97“ улази у нову годину са јасном визијом да наставимо да будемо лидер привредног развоја нашег града, да подстичемо иновације и стварамо окружење у којем се приватне фирме развијају, напредују и постају ослонац својој заједници. Верујемо да се најбољи резултати постижу када радимо заједно, локално, регионално и национално. Само тако можемо искористити све потенцијале који су пред нама. Нека 2026. година буде година напретка, храбрих искорака, нових партнерстава и добрих резултата“, порука је упућена на традиционалном Новогодишњем коктелу привредника овог удружења.
РЕЧ ПРИВРЕДНИКА
Измена трговинске политике САД, увођење царина на увоз, рат Русије и Украјне. Та, и многа друга глобална дешавања одразила су се и на наше пословно окружење. Иако већина привредника успева да их превазиђе, суочавали су се и са изазовима. Показало се и да је неминовна „ланчана реакција“ – криза у једној привредној грани одражава се на другу.
– Ми смо ове године унапредили капацитете, сервис, пословни простор и људску снагу. У том погледу смо ојачали, али се на тржишту осећају пад и стагнација. Бренд који заступамо, врло је присутан у привреди. Тако и ми осетимо стање у појединим областима, нарочито у грађевинарству и међународном транспорту. Благи тренд пада није новина, појавио се 2020. године. Али, за разлику од комерцијалних, расте продаја путничких возила у нашој компанији. Неће бити лако наредне године. Наставићемо да послујемо стабилно, а у перспективи је и нови бренд – наговештава Александар Петронијевић, директор Компаније „АутоЧачак комерц – Ивеко“.
– Сви молимо Бога да се заврши 2025. година, а очекујемо да ће се решити и глобални проблеми. Наша фирма има озбиљних тешкоћа са извозом у Сједињене Државе. До сада су наши амерички партнери показивали пријатељско расположење, па смо успели последња два, три месеца да колико-толико, стабилзујемо извоз у САД – каже Ненад Ћурчић, власник фирме „Еуримашин“.
Од привредника се увек захтева прилагодљивост и спремност, напомиње Владимир Крстић, власник предузећа „Успон“. Упркос свим кризама у окружењу и код нас, до сада им је то полазило за руком.
– Привреда не воли неизвесност, већ извесност. Али, мислим да смо успели да се прилагодимо и одговоримо на изазове. Остали смо на својим ногама, запослени су ту са нама и то нам даје наду да долазе боља времена – сматра Крстић.
Изазовима у 2025. години успешно је одговорило и чачанско предузеће „Елсат“. Отворена су нова извозна тржишта и ухваћен је корак у производњи најтраженије опреме у свету и код нас.
-Било је доста иновација у производњи лед екрана, а започели смо извоз у Немачку и друге земље. Још један део су противпожарне завесе и затварачи за покретне траке који постају све траженији код нас за новоизграђене објекте. Почело је полако пресликавање кризе из Западне Европе и у Србији. Не могу да знам како ће бити у 2026. години, радимо пуном паром и надамо се бољем – оптимиста је Александар Стефановић, директор чачанског предузећа „Елсат“.
Зорица Јаковљевић и Зорица Лешовић Станојевић