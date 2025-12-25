Repertoar bioskopa Cine Grand BIG Čačak оd 25. dо 31. decembra

Četvrtak 25. 12.
Bumbarovo ljeto – 15:20
Yugo Florida – 19:15
Kućna pomoćnica- 20:00
Hajduk u Beogradu – 17:00
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30
Povratak Žikine dinastije – 21:30
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 17:45
Petak 26. 12.
Bumbarovo ljeto – 15:20
Yugo Florida – 19:15
Kućna pomoćnica- 21:30
Hajduk u Beogradu – 17:00
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30
Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20
Povratak Žikine dinastije – 22:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15
Subota 27. 12.
Bumbarovo ljeto – 11:00, 14.30
Yugo Florida – 19:15
Kućna pomoćnica- 21:30
Hajduk u Beogradu – 17:00
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30
Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20
Božićna mišolovka – 12:45
Povratak Žikine dinastije – 22:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 12:00, 16:15
Zootropolis 2, 3D Sinh. – 14:15
Dečak delfin 2 – 11:15
Mit o Marakudi: Kameno doba, Sinh. – 13:00
Super Čarli, Sinh. – 15:00
Nedelja 28. 12.
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 15:30, 17:30
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 12:30, 14:30
Bumbarovo ljeto – 11:30
Yugo Florida – 19:30
Kućna pomoćnica- 21:45
Hajduk u Beogradu – 13:15
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30
Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20
Božićna mišolovka – 12:00
Povratak Žikine dinastije – 22:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 14:00, 16:15
Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:20
Ponedeljak 29. 12.
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 16:00
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 18:00
Bumbarovo ljeto – 15:20
Yugo Florida – 19:15
Kućna pomoćnica- 21:30
Hajduk u Beogradu – 17:00
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 20:00
Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20
Povratak Žikine dinastije – 22:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15
Utorak 30. 12.
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 16:00
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 18:00
Bumbarovo ljeto – 15:20
Yugo Florida – 19:15
Kućna pomoćnica- 21:30
Hajduk u Beogradu – 17:00
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 20:00
Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20
Povratak Žikine dinastije – 22:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15
Sreda 31. 12.
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 15:15
Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00
Bumbarovo ljeto – 11:15
Božićna mišolovka – 11:45
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:00
Zootropolis 2, 2D Sinh. – 13:30, 15:45
Hajduk u Beogradu – 13:00