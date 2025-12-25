Društvo

Repertoar bioskopa Cine Grand BIG Čačak оd 25. dо 31. decembra

Četvrtak 25. 12.

Bumbarovo ljeto – 15:20

Yugo Florida – 19:15

Kućna pomoćnica- 20:00

Hajduk u Beogradu – 17:00

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30

Povratak Žikine dinastije – 21:30

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 17:45

Petak 26. 12.

Bumbarovo ljeto – 15:20

Yugo Florida – 19:15

Kućna pomoćnica- 21:30

Hajduk u Beogradu – 17:00

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20

Povratak Žikine dinastije – 22:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15

Subota  27. 12.

Bumbarovo ljeto – 11:00, 14.30

Yugo Florida – 19:15

Kućna pomoćnica- 21:30

Hajduk u Beogradu – 17:00

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20

Božićna mišolovka – 12:45

Povratak Žikine dinastije – 22:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 12:00, 16:15

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 14:15

Dečak delfin 2 – 11:15

Mit o Marakudi: Kameno doba, Sinh. – 13:00

Super Čarli, Sinh. – 15:00

Nedelja 28. 12.

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 15:30, 17:30

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 12:30, 14:30

Bumbarovo ljeto – 11:30

Yugo Florida – 19:30

Kućna pomoćnica- 21:45

Hajduk u Beogradu – 13:15

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:30, 20:30

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20

Božićna mišolovka – 12:00

Povratak Žikine dinastije – 22:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 14:00, 16:15

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:20

Ponedeljak 29. 12.

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 16:00

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 18:00

Bumbarovo ljeto – 15:20

Yugo Florida – 19:15

Kućna pomoćnica- 21:30

Hajduk u Beogradu – 17:00

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20

Povratak Žikine dinastije – 22:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15

Utorak 30. 12.

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 16:00

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 18:00

Bumbarovo ljeto – 15:20

Yugo Florida – 19:15

Kućna pomoćnica- 21:30

Hajduk u Beogradu – 17:00

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 20:00

Avatar: Vatra I pepeo, 2D – 18:20

Povratak Žikine dinastije – 22:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 16:15

Sreda 31. 12. 

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 2D, Sinh. – 15:15

Sunđer Bob: Prokletsvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00

Bumbarovo ljeto – 11:15

Božićna mišolovka – 11:45

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:00

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 13:30, 15:45

Hajduk u Beogradu – 13:00

бебеееееееее
Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ РОЂЕНО 11 БЕБА У ЧАЧАНСКОМ ПОРОДИЛИШТУ!

G. D.

Јуче je у Породилишту Опште болнице Чачак рођенo 11 БЕБА, СЕДАМ ДЕЧАКА И ЧЕТИТИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Ово породилиште „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

КИША, ЛЕТО, ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ
Društvo

Кишовито, али топлије

G. D.

Извор: РТС Облачно и топлије, понегде уз сунчане периоде – до 17 степени У већем делу земље облачно, понегде с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом. На северу ће бити суво, уз сунчане периоде. Ујутру температура од 6 до 9, током дана од 9 степени на југоистоку до 17 на […]

ФОТО: ВЕРОНИКА ВУКИЋЕВИЋ
Društvo Grad

Смена сунца и облака, понегде краткотрајна киша или пљусак

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији променљиво време уз смену сунчаних и облачних интервала и локалне појаве краткотрајне кише или пљуска. Јутарња температура од 6 до 11 степени, највиша дневна од 16 до 20 степени. Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку Србије и у планинским пределима повремено јак, северозападни, увече у слабљењу. Смена сунца и облака, […]

