ОД НАРЕДНЕ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ ПОСЕБАН КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА ОСИ

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Чачанска удружења особа са инвалидитетом требало би од наредне године да добију средства од Града много раније, што би значило и већу финансијску стабилност. Ако се усвоји предлог Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом, биће расписан посебан конкурс за суфинансирање програма и активности ових удружења. Ово је један од закључака друге редовне седнице Савета, одржане јуче, 9. октобра, којом је председавала помоћница градоначелника Марјана Петронијевић.
Савет за унапређење положаја ОСИ у Чачку је основан пре три месеца и према речима помоћнице градоначелника, предлози и иницијативе особа са инвалидитетом кроз рад овог тела постале су видљивије за систем, као и цело друштво.
– Град Чачак годинама уназад издваја значајна средства за све активности и програме у овој области. Али, циљ нам је да од наредне године имамо посебан конкурс, да их издвојимо из општих удружења, да то буде конкурс попут оног који се расписује за област заштите животне средине. На овај начин допринећемо да ова удружења имају већу видљивост и равноправност и што је најбитније, да буде обезбеђена финансијска стабилност за њихов рад. Иницијатива ће бити прослеђена градоначелнику Чачка, у складу са Пословником Савета. С обзиром на то да смо раније имали састанке везане за ову тему, сигурна сам да ће иницијатива бити прихваћена – рекла је Петронијевић и додала да је у конкурсу за субвенционисање куповине бицикли, од милион динара укупно, издвојено 150.000 динара управо за ОСИ.
Мирјана Станојевић, председница Удружења дистрофичара Моравичког округа Чачак, нагласила је да је највећи проблем за сва удружења ОСИ финансирање, јер и ове године касне средства од локалне самоуправе и ресорног министарства.
– Имамо планове и активности које морамо испунити, без обзира на кашњење средстава. Овај конкурс, посебан за удружења особа са инвалидитетом, много ће нам значити. Надамо се да ћемо на време добити средства, како бисмо били много успешнији и бољи у реализацији планираних активности, пре свега, кроз организацију разних спортских такмичења и дружења – рекла је Мирјана Станојевић и подсетила да је ове године чачанско удружење било домаћин Сусрета дистрофичара из целе Србије.
Драгана Максимовић из Центра за самостални живот ОСИ каже да су на ову иницијативу удружења дуго чекала. Нада се, пре свега, да ће на овај начин новац из градског буџета до удружења стизати на време.
– И сад имамо конкурс, одобравају се средства, али новац се исплаћује у другој половини године, што је за наша удружења велики проблем. Просто, не функционишемо или то успевамо „на мишиће“, што није добро. Очекујемо да се то промени кроз овај нови начин расписивања конкурса – рекла је Драгана Максимовић.
Она се нада да ће на дневни ред Савета за унапређење положаја ОСИ доћи и друге важне теме и иницијативе, попут уклањања архитектонских баријера и запошљавања.
На седници Савета за унапређење положаја ОСИ, говорило се и о обележавању 3. децембра, Међународног дана ОСИ.
У Савету за унапређење положаја особа са инвалидитетом сада су представници 12 удружења као стални чланови, а новоосновано Чачанско удружење дементних особа (Ч.У.Д.О.) је на седницама у статусу посматрача.
В. Т.