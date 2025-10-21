УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ

Општински Штаб за ванредне ситуације је на данашњем састанку донео одлуку о укидању ванредне ситуације јер су отклоњени проблеми које је изазвао снег.
Ванредна ситуација је уведена због снежних падавина од 2. до 6. октобра које су условиле прекид напајања електричном енергијом на више од 70% ивањичке територије и проблеме на путној инфраструктури. Поједина села су била без струје 14 дана.
-Констатовали смо да је целокупна нисконапонска и мрежа високог напона оспособљена, до сваког домаћинства је стигла струја. Постоји још неколико домаћинстава која немају једну фазу али и то се решава. Што се тиче штета насталих на апаратима услед нестанка струје, могу се обратитити Електродистрибуцији, а за остале Комисији за процену штете од елементарних непогода. Ми ћемо надлежним министарствима упутити захтев за помоћ у реконструкцији средње напонске мреже која није обнављана последњих 30 година. Такође, у раскрес око мреже треба укључити више институција и проширити га на бар шест до десет метара од водова како бисмо спречили њихово кидање падањем дрвећа. Нужно је обезбедити и већи број монтера у Ивањици јер ми овде имамо више од 1000 километара нисконапонске мреже коју треба одржавати, рекао је председник општине Александар Митровић.
Он је додао да је размотрена и припремљеност екипа ЈКП „Ивањица“, предузећа „Путеви“ за зимско одржавање и констатовано да су обезбеђене довољне количине соли и ризле за интервенције.