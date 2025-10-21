Фото: Градска библиотека
Представљање књиге „Дјеца коју није волио свијет” аутора Бојана Вегаре

Књига „Дјеца коју није волио свијет” аутора Бојана Вегаре би биће представљена у читаоници за дневну штампу Градске библиотеке Чачак у уторак, 21. октобра, у 19.00 часова.
Књига „Дјеца коју није волио свијет” је збирка 57 прича која покрива период од марта 1992. године до априла 1996. године у месту Хаџићи код Сарајева. Када је почео рат у Босни, Бојан Вегара је имао дванаест година и ово је књига његових сећања, написана у првом лицу и из тадашње, дечије перспективе.
У програму учествују аутор књиге Бојан Вегара и историчар Стефан Радојковић. Програм води библиотекар Душица Брковић.

