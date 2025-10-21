Sajamski dani i kod vas od 20. oktobra do 7. novembra 2025!



Spremite spiskove jer oktobar donosi novu radost čitanja!



Sajamski dani se održavaju od 20. oktobra do 7. novembra u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.



Ovo su dani najboljih kupovina za sve ljubitelje pisane reči jer ćete svoje kućne biblioteke obogatiti knjigama o kojima se priča, najnovijim hitovima domaće i strane književnosti po najpovoljnijim cenama, na više od 60 lokacija u Srbiji i regionu.



Pored izdanja Lagune, na popustu će biti i knjige skoro 150 drugih izdavača, knjige na stranim jezicima, kao i bogati gift program, društvene igre, a pripremamo i omiljene akcije svih knjigoljubaca – „3 za 499“ i „3 za 999“, kao i akcije „2 za 1“ i „4 za 2“.



Uz svaku kupovinu u knjižarama očekuje vas poklon.



POPUSTI I AKCIJE TOKOM SAJAMSKIH DANA



Popust na Lagunina izdanja iznosi 20%, a na knjige odabranih drugih izdavača i strane knjige 10%. Ukoliko se odlučite za kupovinu 3–5 knjiga, odobravamo dodatni popust od 10%, za kupovinu 6–8 knjiga popust od 15%, a ukoliko birate 9 ili više naslova, odobravamo dodatni popust od 20%.



Odličan gift program i odabrane društvene igre biće sniženi za 15%.



Tokom Sajamskih dana na sajtu laguna.rs važiće akcija „3 knjige za 499“. U istom periodu u Delfi knjižarama i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs imaćete sjajan izbor naslova na akciji „3 za 999“, „2 za 1“ i „4 za 2“ (mange u Laguninom izdanju).



Za vreme trajanja Sajamskih dana važi rođendanski popust Laguninog kluba čitalaca, možete iskoristiti UniCredit poklon-knjigu. Ne važe ostale redovne akcije. Neće važiti povlastice u okviru Laguninog kluba čitalaca, povoljnosti Delfi Premium članstva, kao ni tekuće akcije, ali će se svim članovima Laguninog kluba čitalaca beležiti članska kupovina, koja može uticati na povećanje članskih popusta u narednom kvartalu.



BESPLATNA DOSTAVA ZA SRBIJU I POVLAŠĆENI TRETMAN ZA REGION



Izuzetnu pogodnost za onlajn kupovinu preko oba sajta u toku trajanja Sajamskih dana predstavlja besplatna isporuka za porudžbine na teritoriji Republike Srbije.



Obezbedili smo i povlašćenu cenu isporuke DHL-om za porudžbine preko sajtova laguna.rs i delfi.rs tokom trajanja manifestacije za teritoriju Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.



Uz svaku kupovinu u knjižarama očekuje vas poklon.



RADNO VREME KORISNIČKOG SERVISA TOKOM TRAJANJA SAJAMSKIH DANA



Za vreme trajanja Sajamskih dana, od 20. oktobra do 7. novembra, korisnički servis radiće radnim danima od 8.00 do 18.00 (011/7155-042), dok će radno vreme u subotu i nedelju biti od 10.00 do 18.00.

