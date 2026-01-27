ГИМНАЗИЈА ПРОСЛАВИЛА САВИНДАН

СВЕТИ САВА, ИНСПИРАЦИЈА И НАДАХНУЋЕ
У присуству чланова колектива и ученика, чачанска Гимназија је обележила своју крсну славу Савиндан, резањем колача и пригодним програмом, Светосавском академијом. У Гимназији је то и прилика за уручивање Светосавске награде најбољим ученицима у прошлој школској години. На Савиндан се у овој средњој школи уручују и пригодни поклони члановима колектива који су отишли у пензију, као и радницима који су напунили јубиларне године рада.
ПРЕ 185 ГОДИНА САВИНДАН ПРОГЛАШЕН ЗА ШКОЛСКУ СЛАВУ
После резања славског колача, награђеним ученицима честитали су на оствареним резултатима, а свим радницима и ђацима школе пожелели су срећну славу, Савиндан, директор Гимназије Иван Ружичић и овогодишњи домаћини Дејан и Тања Медић.
– Савиндан је у Гимназији најважнији дан у школском календару, поред тога што је школска слава, Свети Сава је на неки начин и Дан школе. Веома се радујемо овом дану, јер је за нас инспирација и надахнуће, не само да се присетимо свега што је Свети Сава учинио за свој народ, него и да нама буде подршка у свакодневном раду. Ово је прилика да се подсетимо да се ове године навршава 185 година од како је у Србији Савиндан проглашен за школску славу, а ми смо у новијој историји 2000. обновили овај обичај – рекао је, између осталог, директор Гимназије Иван Ружичић.
На академији су, традиционално, уручене Светосавске награде за четири најбоља ученика, из сваког разреда по један, у школској 2024/2025. години. Награда се састоји од повеље школе и новчане награде од 10.000 динара за сваког ученика, које се дају од средстава тзв. „родитељског динара“, подсетио је директор Ружичић и додао:
– Прошла школска година је била специфична, није било пуно такмичења, али смо ипак изабрали најбоље ученике. Савиндан је лепа прилика да неке ђаке похвалимо, а и да другим ученицима Светосавска награда буде подстицај да се и они залажу да на такав начин остану упамћени у историји школе.
ЗЛАТНА СРЕДИНА ЈЕ НАЈБОЉА
Носиоци Светосавских награда за 2024-25. годину су: за први разред Селена Илић (сада ученица 2/3), за други разред Марта Јездимировић (сада ученица 3/2), за трећи разред Сунчица Вујовић (сада ученица 4/4) и за четврти разред Алекса Јоцовић, сада студент Електротехничког факултета у Београду. Такође, уручене су повеље и награде члановима колектива који су између два Савиндана отишли у заслужену пензију, као и пригодни поклони радницима школе који су напунили јубиларне године рада.
За Алексу Јоцовића, студента Електротехничког факултета, Светосавска награда је лепо признање које потврђује да је златна средина најбоља.
– Велика ми је част и леп је осећај што сам поново у Гимназији. Светосавска награда ми је посебно драга, јер је била велика конкуренција и доста одличних ученика. Много сам радио, али мора да постоји баланс између школе и дружења. Дефинитивно, подршка пријатеља ми је највише помогла. Волео сам да се бавим различитим предметима, а они су ме увек подржавали и успех је био неминован. Садашњим ученицима бих поручио да не запостављају ниједан сегмент гимназијског школовања, ни дружење, ни учење, златна средина је најбоља – нагласио је Алекса Јоцовић.
ПОНОС…
Добитница Светосавске награде за трећи разред Сунчица Вујовић, сада ученица 4/4, поноси се собом, родитељима и пријатељима, али и они њеним успехом.
– Добила сам Светосавску награду као најбољи ученик треће године. Било ми је тешко да ускладим све своје обавезе, школу са тренинзима и утакмицама. Поред учења и школских обавеза, нисам запостављала ни друштвени живот, као ни тренинге у Одбојкашком клубу „Таково“. Поносим се собом, мојим родитељима и пријатељима, али и они мојим успехом – каже Сунчица Вујовић, која планира да упише Медицински факултет.
НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА
Марта Јездимировић, такође, добитница ове престижне школске награде за други разред, сада ученица 3/2, сматра да је за успех најважнија добра организација.
– Такмичила сам се из српског језика, из области граматика, у оквиру Регионалног центра за таленте. Српски језик ми је омиљени предмет још одмалена. На такмичењима општинског, окружног и републичког нивоа освојила сам прва места и награду за најбољи истраживачки рад у Србији. Наравно, није било лако, поготову, што имамо много предмета у школи. Али, мислим да је најбитнија добра организација и драго ми је што сам успела да ускладим школу са друштвеним животом – нагласила је Марта Јездимировић.
ЦИЉ НИЈЕ НАГРАДА, ЦИЉ ЈЕ ЗНАЊЕ
За Селену Илић, добитницу Светосавске награде за први разред, сада ученицу 2/3, ово признање је доказ да се рад увек исплати.
– Ученик сам Гимназије и Средње музичке школе, одсек клавир. Није било лако све ускладити и постићи добре резултате. Али, на крају, рад се увек исплати. Циљ није награда, циљ је знање. Награда је само „мамац“ да се дође до знања. Кад радиш оно што волиш није тешко, а ја волим и музику и природне предмете – каже Селена Илић.
ВЕЛИКА ЈЕ ЧАСТ БИТИ ДОМАЋИН СЛАВЕ
За породицу Медић, Дејана и Тању, велика је част и задовољство што су били домаћини славе, с обзиром на то да су и они и њихови родитељи бивши ученици ове школе, а тренутно Гимназију похађа један њихов син.
– Мојој породици је велика част што смо ове године домаћини школске славе, што ћемо заједно са колективом увеличати Савиндан. Трећа генерација Медића је у Гимназији, један син је завршио, други завршава, а ћерка жели да упише ову средњу школу. Моји, као и родитељи моје супруге, браћа и сестре, такође, завршили су Гимназију. Лепо је поново бити у школи и видети професоре – изјавио је Дејан Медић, честитајући славу ученицима, наставницима и свима који славе Светог Саву.
Н. Р.