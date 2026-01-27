Obrazovanje

Школска слава у ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ у Бресници

Данас je у ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ у Бресници свечано обележена школска слава – Свети Сава, у духу традиције, заједништва и поштовања.

У оквиру школске приредбе, присутнима се обратио директор школе Владимир Аџић, док су се ученици представили богатим и разноврсним програмом који је обухватао наступе школског хора, рецитације и позоришну представу, чиме су још једном показали свој труд, таленат и љубав према култури и просвети.

– Протеклу годину у нашој школи обележио је снажан дух заједништва и напретка. Поносан сам што могу да кажем да смо, упркос свим изазовима, успели да реализујемо бројне планиране активности. Наше клупе су испуњене новом енергијом, а школско двориште одјекује резултатима свих вас. Организовали смо бројне радионице, учешћа на такмичењима и културне манифестације које су нашу школу учиниле препознатљивом у чачанском крају. Посебно желим да истакнем да ништа од овога не би било могуће без вас – мојих колега. Хвала вам на стрпљењу, стручности и љубави коју свакодневно улажете у образовање наше деце. Ви нисте само предавачи, већ истински светосавски учитељи који децу уче како да постану добри људи. Драги ученици, ви сте наше највеће богатство. Ваши успеси на такмичењима, ваше ваннаставне активности и труд који улажете у савладавање градива чине нас поносним. Заједно са вашим наставницима, ви сте изградили чврсте темеље на којима наша школа стоји. Тај темељ нам даје сигурност и снагу да смело планирамо будућност, нове пројекте и још боље услове за ваш рад. Оно што смо постигли до јануара 2026. године само је одскочна даска за оно што нас чека. Наша визија је модерна школа која поштује традицију, а пружа крила за будућност. Нека нам дух Светог Саве увек буде звезда водиља. Нека нас он учи слози, истрајности и вери у оно што радимо – истакао је директор школе Владимир Аџић.

Након приредбе, уследило је ломљење славског колача са свештеником, а посебну радост овог дана употпунили су пакетићи које су ученици добили као мали знак пажње и сећање на ову свечану прилику.

Извор, фото: Фејсбук страница ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“, Верица Трајковић

