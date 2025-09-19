Горњи Милановац добио соларну клупу и малу библиотеку у оквиру пројекта „Никло као ја“

Прошле године у оквиру пројекта „Никло као ја“, А1 Србија, у сарадњи са Канцеларијом за заштиту животне средине Општинске управе Oпштине Горњи Милановац, формирала је урбани врт у Горњем Милановцу, дводелни цветно-декоративни врт, осмишљен тако да пружа одрживу, а живописну алтернативу, користећи биљке које су отпорне на сушу, а који се налази испред зграде Окружног начелства. У оквиру истог пројекта, ове године, у Градском парку, поред дечјег игралишта, постављена је клупа са уграђеним соларним панелом SmartBeam, као и мала библиотека на отвореном за размену књига.
SmartBeam панел клупу претвара у самоодржив пункт користи соларну енергију, омогућава бежично пуњење уређаја, поседује ЛЕД осветљење, а ова инсталација додатно укључује и USB-C улаз за жично пуњење. Решење функционише без прикључења на мрежу и омогућава безбедно и практично коришћење, дању и увече, а преко QR кода на панелу могуће је видети колико је смањена количина CO2 кроз коришћење панела.
Библиотека на отвореном ради по принципу размене, те сви заинтересовани могу да позајме књигу или да донесу оне које су већ прочитали, и желе да их поделе са суграђанима. Почетни фонд књига обезбедио је А1, а грађани су позвани да га допуњавају и деле своје препоруке. Циљ је да врт постане место сусрета, одмора и инспирације за све генерације.
И клупа и библиотека осликане су од стране српске street-art уметнице Јане Даниловић, познате по делима која спајају уметност, природу и урбани простор.
Упоредо са увођењем нових садржаја, спроведено је и редовно хортикултурно одржавање врта − комбинација вишегодишњих цветница, ароматичног и зимзеленог биља пружа целогодишњи визуелни квалитет, привлачи опрашиваче и подржава локални биодиверзитет.
Пројекат „Никло као ја“ компаније А1 Србија има циљ да допринесе зеленијим, одрживим градовима, повећа биодиверзитет и инспирише заједнице на активно учешће у очувању природе.
