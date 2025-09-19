SVEČANO OTVOREN CINE GRAND UZ PEMIJERU FILMA „IZGUBLJENI DRIM TIM”



Nakon Beograda i Niša, sinoć je i Čačak dobio svoj Cine Grand bioskop, u okviru BIG tržnog centra. Publika je uživala u modernom prostoru čiji je enterijer inspirisan planinskim lepotama ovog kraja, kao i u svečanom programu koji je obeležila premijerna projekcija domaćeg filma

„Izgubljeni Drim Tim“.

Novi Cine Grand bioskop raspolaže sa tri savremeno opremljene sale i ukupno 450 mesta, od čega trećinu čine luksuzna premijum sedišta. Poseban doživljaj pruža Cine Grand Experience format, dok najmoderniji laserski projektori i Dolby zvuk garantuju besprekoran kvalitet slike i tona. Udobne kožne fotelje i pažljivo osmišljen ambijent podižu bioskopsko iskustvo na viši nivo i donose Čačanima standard kakav do sada nisu imali.

Premijera filma Izgubljeni Drim Tim izazvala je posebno interesovanje publike. Dokumentarno ostvarenje reditelja Jureta Pavlovića vraća gledaoce u 1991. godinu i podseća na generaciju košarkaša predvođenu legendarnim Dušanom Dudom Ivkovićem, koja je u dramatičnim okolnostima osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu. Film je već doživeo uspeh na festivalima u Puli i Sarajevu, a i večerašnja čačanska publika nagradila ga je pozitivnim komentarima.

Otvaranje bioskopa obeleženo je svečanom atmosferom i velikim brojem posetilaca, koji su prvi imali priliku da iskuse spoj vrhunske tehnologije, udobnosti i posebnog vizuelnog identiteta prostora. Tokom narednih dana na repertoaru Cine Grand bioskopa naći će se i filmovi „Legenda“, „Velika trka Evrope“, „Prizivanje zla: Poslednji obredi“, „Mit o Marakudi“, „Rouzovi“, „Loši momci“, „Goli pištolj“, kao i animirani hitovi „Super Čarli“ i „Štrumpfovi“.

Za same početke bioskop je pripremio i posebne pogodnosti – već u subotu 20. septembra posetioci će uz jednu kupljenu kartu drugu dobiti gratis, a svi zainteresovani moći će da se učlane u „Film klub“ program lojalnosti i time obezbede brojne popuste i iznenađenja. Najmlađi filmofili imaće priliku da uživaju u povoljnijim cenama karata.

Otvaranjem Cine Grand bioskopa, Čačak je dobio novo mesto okupljanja ljubitelja filma i kulture, a publika mogućnost da uživa u premijernim naslovima i najmodernijem bioskopskom iskustvu.



Podsetimo, Cine Grand MCF je domaća kompanija osnovana 2016. godine. Cine Grand deo je MCF Grupe koja već više od 20 godina uspešno posluje na lokalnom tržištu.

Foto: Slobodan Nikolić