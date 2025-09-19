НАВИКЛИ ДА ПОБЕЂУЈУ! – ЧАЧАНИ НАЈБОЉИ НА РЕПУБЛИЧКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА

Више од двадесет година готово да нема такмичења у стоном тенису, шаху, пикаду, атлетици са кога се чланови Стонотениског клуба инвалида Чачка „ЧА“ не враћају без гомиле освојених медаља и пехара. Тимски дух, упорност и тренинзи, рецепт су за успех кога се држе свих ових година. Наравно, увек је ту и ентузијазам као опробани додатак! Тако је било и на 33. Републичким спортским играма параплегичара и квадриплегичара које су почетком септембра одржане у Врњачкој Бањи. На овом такмичењу чачански спортисти су понели титулу свеукупних победника. Већ после неколико дана остварили су одличне резултате и на међународном атлетском такмичењу у Словенији. Надају се да ће успешна „јесења берба“ потрајати, јер их у наредним месецима очекује још спортских догађаја.
ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР ОПЕТ У ЧАЧКУ
Према речима Владана Петковића, вође екипе и председника Удружења параплегичара Чачка, Спортске игре у Врњачкој Бањи биле су најмасовније до сада. Конкуренција је била никад јача, јер се такмичило 17 екипа из Србије, а гости су били спортисти из свих република некадашње Југославије.
– Такмичари су ове године били изузетни. Има доста младих људи, били су и сви параолимпијци, који су већ афирмисани спортисти. Али, ми имамо уигран тим! Тако смо успели да будемо свеукупни победници за обе категорије – мушку и женску. И опет смо у Чачак донели прелазни пехар! Само прошле године нисмо успели да га освојимо. Тада нам је Параћин „побегао“ јер смо имали мало лошији резултат у пикаду. Управо због тога смо сада више тренирали за пикадо и успех није изостао! – анализира Владан Петковић и потврђује да се тренинзи одржавају у континуитету целе године, али да се пред такмичења увек ради више, најчешће у сали Дома слепих и слабовидих или у њиховом дворишту, а понекад и у својим просторијама.
За мушку екипу у стоном тенису наступили су Владан Петковић и Данијела Црноглавац. Она је „ускочила“ уместо Александра Јевремовића, који због здравствених разлога није могао да се такмичи. Заузели су четврто место, што је успех с обзиром на то да су били ослабљени. Женска екипа стонотенисерки Тања Микашевић и Кристина Грбовић освојила је прво место. У мушком пикадо тиму били су Зоран Ђоровић, Живан Бакоњић и Србољуб Марковић, а у женском тиму су се такмичиле Кристина Грбовић, Данијела Црноглавац и Бојана Гладовић. Оба тима заузела су треће место. Трећепласирана је била и екипа у шаху – Зоран Ђоровић, Живан Бакоњић и Славољуб Живић…
Само дан паузе и уследило је путовање у Словенију. На Међународном атлетском митингу у Мурској Соботи Чачани су остварили добре резултате. Владан је у бацању копља, диска и кугле заузео укупно треће место у својој конкуренцији, Данијела је била прва, а Кристина друга.
– Та седмица била је баш напорна, али вредело је због спортских резултата. Наставили смо лепу традицију. Важна су нам такмичења, не само због спортског духа и победа, већ и због дружења – истиче Владан.
„АКО ИГРАШ, ПОБЕЂУЈЕШ“
У Удружењу параплегичара и квадриплегичара је око четрдесет чланова, највише из Чачка. Има их из Ивањице и Горњег Милановца. Међу чачанским спортистима има и млађих такмичара, али то није довољно. Владан каже да у клубу покушавају да подстакну и друге, да имају више храбрости и да се укључе у спортске активности.
– Сваки почетак је тежак, сви прођемо кроз фазу прихватања свог инвалидитета. Углавном се сви прво базирају на лечење и опоравак. Али, за све постоји време и тренутак. Кад једном дођу и виде шта све могу овде да постигну, онда много тога долази само по себи. Сагледају и своју ситуацију другачијим очима, а ми са већим искуством можемо им помоћи да се не осврћу, да лакше живот наставе у новим околностима – поручује Петковић и понавља мото овогодишњих 33. Спортских игара: „Ако играш, побеђујеш“. „И у животу је као у спорту. Човек се мора борити“, додаје Владан, који је годинама био члан репрезентације Србије у стоном тенису, а сада је у Управном одбору Стонотениског савеза.
Већ у суботу четири такмичара Стонотениског клуба инвалида Чачка „ЧА“ наступиће на турниру у Нишу. Следе Покрајинске игре у Пазови, Атлетски митинг у Смедереву, Државно појединачно првенство у стоном тенису у Новом Саду, Меморијални турнир ,,Лука Андрашић“ у Суботици… Спремају се да у новембру буду домаћини Стонотениског турнира. Надају се и верују да ће и на овим такмичењима остварити добре резултате.
В. Тртовић
Фото: Стонотениски клуб инвалида Чачка „ЧА“
„PEHAR UP”
Удружење параплегичара и квадриплегичара оснивач је и предузећа „Pehar Up”. Више од двадесет година присутни су у привреди као предузеће за професионалну рехабилитацију. Према речима Владана Петковића, после пандемије много је теже радити, јер је мања финансијска помоћ кроз јавне позиве Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
– Ове године јавног позива вероватно неће ни бити, јер нема средстава… У време короне није било конкурса, а после су средства смањена. Сад никако не можемо да се вратимо на ниво пре пандемије. Новца има, слива се у буџет по основи Закона о професионалној рехабилитацији (на сваких 50 запослених предузеће је обавезно да запосли особу са инвалидитетом или да плати „пенале“). Када би, као у другим земљама, тај новац служио чему је намењен, не бисмо имали проблема, већ бисмо могли да запослимо још особа са инвалидитетом и да имамо најсавременију опрему. А 12 година нисмо купили ниједну нову машину! Посла има, и нових купаца, проширујемо тржиште, боримо се… Али, само прелазимо из месеца у месец – наводи Петковић и каже да је тешко одржавати и ниво од неопходних седам запослених.
У Србији је свега шездесетак предузећа за професионалну рехабилитацију.