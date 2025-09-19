ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ „ПОВЕЉЕ МОРАВЕ“

У СУСРЕТ ЈУБИЛАРНИМ 25. МЕЂУНАРОДНИМ МРЧАЈЕВАЧКИМ ПЕСНИЧКИМ СУСРЕТИМА
Песници лауреати „Повеље Мораве“ која ће бити додељена поводом јубиларних 25. Међународних мрчајевачких песничких сусрета, одлуком жирија Удружења књижевника Србије су: Ђорђе Сибиновић, Луне Левајац и Михаило Подзњаков из Белорусије. Сусрети ће бити одржани 28. и 29. септембра, а награде ће бити уручене на свечаности првог дана манифестације, саопштено је на конференцији за новинаре у уторак, 16. септембра. Обратили су се заменик градоначелника Владан Милић, Луне Левајац, оснивач манифестације и председник Књижевног друштва „Мрчајевци“ и Весна Јевђенијевић, директорка ОШ „Татомир Анђелић“, а након одржавања јубиларних сусрета, будући председник Књижевног друштва.
Покровитељ манифестације је Град Чачак, организатори су Књижевно друштво „Мрчајевци“ и Удружење књижевника Србије, а суорганизатор Центар за неговање традиције Чачак. У организацији сусрета учествују и Месна заједница Мрчајевци и ОШ „Татомир Анђелић“. Јубиларни песнички сурети посвећени су свим досадашњим добитницима награде „Повеља Мораве“, јединог међународног књижевног признања које додељује Удружење књижевника Србије са Књижевним друштвом „Мрчајевци“.
Поред „Повеље“, награда садржи и новчани износ од 83.000 динара појединачно, а награђени ће бити и најуспешнији радови ученика младих песника, учесника конкурса, који сваке године Књижевно друштво „Мрчајевци“ расписује поводом Песничких сусрета. Награда за младе песнике названа је по мрчајевачком поети „Петар Милошевић“. Традиција сусрета је да, поред „Повеља Мораве“, сваки награђени песник истовремено добија и Плакету почасног грађанина Мрчајеваца.
– Сваке године Мрчајевци су у ово време седиште песништва у Србији, где су присутни и песници из целог света. То се види и по лауреатима, имамо песнике са различитих крајева планете, а захваљујући Мрчајевачким песничким сусретима, све више младих се одлучује да уђе у те воде. Град Чачак подржава и помаже ову манифестацију, очекујемо од Лунета Левајца да својим искуством помогне да она остане на свом нивоу, а Весни Јевђенијевић да настави успешно да је води. Буџетски изазови нису дозволили да се за ову прилику уради све што је зацртано, али ће обећање бити испуњено – рекао је, поред осталог, заменик градоначелника Владан Милић.
На конференцији за новинаре предочен је и зборник „Венац моравских повеља“, чији је покровитељ Град Чачак, у коме је заступљен избор поезије досадашњих добитника „Повеље Мораве“, приредили су га Луне Левајац и Радован М. Маринковић. Биће представљен заједно са „Аутобиографијом Михаила Пупина“ на свечаности у мрчајевачком Дому културе поводом обележавања 120 година Удружења књижевника Србије (1905-2025) и 25 година Мрчајевачких песничких сусрета, основаних 2001. године.
– Дошло је изгледа време, тако су размишљали чланови жирија и чланови Скупштине КД „Мрчајевци“, да и ја будем међу добитницима „Повеље Мораве“, иако ја више волим да будем с ове стране која саопштава имена награђених. Потрудили смо се да урадимо Зборник да у њему буду представљени свих 56 добитника чија су имена уписана на Песничкој стени која се налази на највишој коти Мрчајеваца, Илијаку. Међу њима су седам председника УКС, пет академика и песника добитника Повеље из 20 земаља света. Ове године ћемо се приближити броју од 4.000 песника који су за 25 година прошли кроз Мрчајевачке песничке сусрете – рекао је Луне Левајац и захвалио Граду Чачку на подршци у изградњи Песничког трга и Песничког парка у дворишту мрчајевачке школе, похвалио добру сарадњу са Центром за неговање традиције и захвалио медијима што прате ову манифестацију.
Левајц је представио и садржајан програм ове дводневне манифестације, нагласивши да ће она бити посвећена свим досадашњим добитницима „Повеље Мораве“ на коју ће сви који су живи бити позвани. На „Српском, европском и светском песничком сабору“, како је названа свечаност обележавања јубилеја, који ће бити уприличена у Дому културе, говориће књижевници и лауреати „Повеље“ Иван Негришорац, Радомир Андрић и Видак Масловарић и хроничар манифестације од оснивања, новинар Зорица Лешовић Станојевић, сви чланови Удружења књижевника Србије.
Директорка мрчајевачке основне школе Весна Јевђенијевић, одлуком Скупштине КД „Мрчајевци“, након јубиларних сусрета биће нови председник Друштва и руководиће убудуће манифестацијом. Она је захвалила Граду на дугогодишњој сарадњи и подршци и рекла да у „школи у Мрчајевцима гајимо младе таленте међу којима видимо и наше наследнике“.
Други дан Песничких сусрета започеће Округлим столом названом по „Стевану Баралићу“, посвећеном преминулим члановима Књижевног друштва и новим члановима УКС из овог краја, а песници ће се у традиционалном походу чачанским школама огласити у ОШ „Свети Сава“ у Атеници и Машинско-саобраћајној школи, након чега ће песнички маратон бити настављен и поред Мораве. Очекује се долазак великог броја стваралаца из књижевних клубова Србије, региона и дијаспоре.
З. Л. С.