квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. септембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. септембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Николе Тесле, код „Спонита“, у Улици Светозара Марковића 20 и Коче Анђелковића.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

Slične Vesti
Grad Kultura

ФИЛМ „ИЗОЛАЦИЈА“ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

G. D.

ИЗОЛАЦИЈА Србија, 2024, 81 мин, драма Велика сала Културног центра Чачак, понедељак и уторак, 4. и 5. новембар 2024. године, у 20:00. У забачену научну станицу смештену у напуштеним шумским дубинама, стиже истраживач Јован да би проучавао дивље животиње. На почетку, самоћа му се чини као идеалан бег од цивилизације, али убрзо отпочињу необјашњиви догађаји. […]
Grad Obrazovanje Reportaža

ЛУКА ВУКОВИЋ, ДРУГОПЛАСИРАНИ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ

G. D.

ЛУКА ВУКОВИЋ, ДРУГОПЛАСИРАНИ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ МАТЕМАТИКА – НАЈВЕЋА ЉУБАВ Изабран је за другог најбољег ђака у генерацији овогодишњих матураната чачанске Гимназије. Зове се Лука Вуковић и један је од ретких заљубљеника у математику међу својим вршњацима. Бар нама се тако чини. Али, његова интересовања су многo шира. -Завршио сам Гимназију у Чачку. Био сам […]
Grad

ОДРЖАНА 74. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА

G. D.

ОДРЖАНА 74. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА Јуче је одржана 74. седница Градског већа Града Чачка, на којој је, поред осталог, утврђен предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“, као и закључивање анекса 2 Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ за ову годину. Утврђен је и предлог програма организовања такси […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.