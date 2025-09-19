лето Фото: Зоран Зиндовић
Сунчан и топао дан

Извор: РТС

Јесење јутро, летњи дан – температура до 29 степени

Након свежег јутра очекује се претежно сунчан и топао дан. Јутарња температура од 5 до 14 степени, највиша дневна од 25 до 29.

Висок ваздушни притисак обезбедиће ведро небо, а са запада Медитерана на Балкан ће стизати све топлији ваздух. 

Фото: Зоран Зиндовић

Сунчано и топло широм земље – јесење јутро, летњи дан (илустрација)

Дуваће слаб до умерен ветар, променљив.

Јутарња температура кретаће се од 5 до 14 степени, највиша дневна од 25 до 29.

У Београду сунчано и температура летња до 28 степени.

Из дана у дан све топлије, за викенд поново око 30 степени.

Главобоља и малаксалост код метеоропата

Биометеоролошке прилике могу утицати релативно повољно на хронично оболеле особе, изузев срчаних болесника којима се саветује извесна опрезност.

Метеоропатске реакције су могуће у виду малаксалости и главобоље.

У саобраћају се препоручује опрезност.

