Извор: РТС
Јесење јутро, летњи дан – температура до 29 степени
Након свежег јутра очекује се претежно сунчан и топао дан. Јутарња температура од 5 до 14 степени, највиша дневна од 25 до 29.
Висок ваздушни притисак обезбедиће ведро небо, а са запада Медитерана на Балкан ће стизати све топлији ваздух.
Сунчано и топло широм земље – јесење јутро, летњи дан (илустрација)
Дуваће слаб до умерен ветар, променљив.
Јутарња температура кретаће се од 5 до 14 степени, највиша дневна од 25 до 29.
У Београду сунчано и температура летња до 28 степени.
Из дана у дан све топлије, за викенд поново око 30 степени.
Главобоља и малаксалост код метеоропата
Биометеоролошке прилике могу утицати релативно повољно на хронично оболеле особе, изузев срчаних болесника којима се саветује извесна опрезност.
Метеоропатске реакције су могуће у виду малаксалости и главобоље.
У саобраћају се препоручује опрезност.