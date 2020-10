GRADSKI VEĆNICI POČINJU DA PRIMAJU GRAĐANE NA KONSULTACIJE

Članovi Gradskog veća, svako iz svog resora, tokom sedmice primaće građane u određenim terminima od po dva sata. Gradonačelnik i njegov zamenik primaće građane svakog ponedeljka u mesecu u 15 časova. Za prijem građana određena je kancelarija u prizemlju zgrade Gradske uprave.



Ponedeljkom će Miloš Papić zadužen za obrazovanje, nauku i kulturu primati građane 13 do 15, pre njega Milan Lukić, zadužen za poljoprivredu i razvoja sela od 11 do 13, a od 9 do 11 časova Milorad Jevđović, većnik za komunalnu delatnost.



Utorak je određen za Vladimira Ristovića zaduženog za oblast bezbednosti i vanredne situacije, od 11 do 13 časova, a od 13 do 15, građani se mogu javiti Draganu Filipoviću većniku za urbanizam, saobraćaj i građevinarstvo.



Sredom građane prima Spomenka Šipetić zadužena za finansije, investicije i upravljanje projektima, od 13 do 15 časova.



Četvrtkom, Radovan Jovanović zadužen za oblast privrede, zapošljavanje i informatičko društvo primaće građane od 13 do 15 časova, Dragomir Šipetić zadužen za socijalnu zaštitu i imovinu, od 11 do 13 časova, kao Biljana Kočović, zadužena za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu.



Petkom se građani mogu javiti kod Slavice Dragutinović, većnice za oblast brige o porodici i sprovođenju mera populacione politike, od 11 do 13 časova i kod Nemanje Trnavca, koji se bavi se omladinom, sportom i turizmom, od 13 do 15.



Po potrebi prijamima građana mogu pristvovati gradonačelnik i zamenik gradonačelnika.



Službenica zadužena za kontakte za prijem građana je Snežana Subotić, koju možete dobiti putem telefona 064-8643151, navode iz Gradske uprave.



Obaveštenje o rasporedu naći će se uskoro i na sajtu Grada, a od četvrtka i na zgradi Gradske uprave, kao i na vratima kancelarije za prijem.

I. M.