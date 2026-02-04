Društvo Grad

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ КУПОВИНУ БИЦИКЛИ

У сали Скупштине града, јуче су додељени уговори за субвенционисану куповину бицикли за 2025. годину. За ове намене издвојено је милион динара из буџета Града. Субвенције је добило 66 грађана, од којих је десет особа са инвалидитетом.

Као још једна конкретна мера из области заштите животне средине и унапређења квалитета живота, додељени су уговори грађанима за субвенционисану куповину бицикли на територији града Чачка за 2025. годину. За ове намене издвојено је милион динара у буџету Града, односно, у програму заштите животне средине, 150.000 за особе са инвалидитетом и 850.000 динара за остале грађане. На основу конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку бицикли, 66 грађана је остварило субвенције, од којих је десет особа са инвалидитетом.

– Циљ ове мере је да подстакнемо наше грађане да користе еколошки прихватљиве видове превоза, што значи смањење емисије штетних гасова, побољшање квалитета ваздуха, али истовремено и промоцију здравих стилова живота. Сваки бицикл више на нашим улицама, истовремено, значи један аутомобил мање, мању емисију штетних гасова, мање загађење, а самим тим и здравије суграђане, с обзором на то да промовишемо здраве стилове живота. Драго ми је да постоји велико интересовање грађана за ову меру – рекла је помоћница градоначелника за заштиту животне средине Марјана Петронијевић, додајући да ће ове године на конкурс моћи да се јаве и особе са инвалидитетом, јер је приоритет да мере у области заштите животне средине буду инклузивног карактера и доступне свима.

Помоћница градоначелника за заштиту животне средине Марјана Петронијевић

Петронијевић је нагласила да ће конкурс бити расписан и ове године, као и да ће бити издвојено и више новца, 1.500.000 динара:

– С обзиром на то да је прошле године овај конкурс био први пут расписан, уочили смо одређене недостатке и желимо да их у наредном циклусу унапредимо, односно, отклонимо, како бисмо конкурс поједноставили и омогућили грађанима да једноставније, брже и лакше остваре ово право.

Велизар Петровић

За нашег суграђанина Велизара Петровића бицикл је лепо и здраво превозно средство:  

– Мени, а верујем и свима који су добили субвенције, то ће пуно значити. Драго ми је што је Чачак један од градова који је на овај начин изашао у сусрет својим грађанима. Ово је лепа акција, али ако могу да дам сугестију, неопходно је да наш град има више бициклистичких стаза.

Ову сугестију подржала је и Марија Радивојевић, чланица више удружења особа са инвалидитетом: 

Марија Радивојевић, чланица више удружења особа са инвалидитетом

– Захвална сам Граду што су из буџета издвојена средства за субвенционисану куповину бицикли. Ја још увек могу да возим бицикл и ова субвенција ми много значи. Али, било би добро да имамо више бициклистичких стаза.

