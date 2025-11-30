ДРУГА ГРУПА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПОТПИСАЛА УГОВОРЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

У сали Скупштине града, друга група пољопривредника, њих 313 потписали су уговоре о подстицајним средствима у пољопривреди. За те намене Град Чачак је за 2024. и 2025. годину, определио 145 милиона динара. Прва група је потписала уговоре почетком септембра.
– Набављено је 69 трактора, од тога је 21 у другој групи. На конкурсу који је трајао од 18. априла до 18. августа, пријавило се 585 пољопривредника, од тога је 563 добило подстицајна средства. Нико ко је имао потпуну документацију није остао испод црте. Нису још увек подељена сва средства за прву групу. Према динамици коју буде утврдила Градска управа за финансије, очекује се да првој групи пољопривредника средства буду исплаћена до краја године, а друга група ће најкасније добити новац, највероватније почетком наредне године – рекао је Владимир Гојгић начелник Градске управе за локални економски развој.
Пољопривредници су сложни у томе да им овакви подстицаји много значе.
– Ово је трећи пут како добијам субвенције, мислим да треба наставити са овом праксом. Субвенције нам доста помажу, то је и психолошка ствар, значи нам подршка, она нам је мотивација за даљи рад. Бавим се угоститељством, али и воћарством, узгајам кајсије, шљиве, дуње на површини од око пет хектара. Бавим се и прерадом воћа, правим сокове. Овога пута сам конкурисао за пасирку – Милија Радосављевић, пољопривредник из Миоковаца.
– Бавим се млекарством дуго година. Добио са субвенције за фрезу и растураче. Добијао сам субвенције и ранијих година. Субвенције нам пуно значе, то је олакшање за буџет. Обрађујем око седам хектара земље – рекао је Радојица Милошевић из Горње Горевнице.
Конкурс за доделу средства за субвенције у пољопривреди финансира се из градског буџета. Конкурс за 2026. годину, очекује се током маја и јуна, а како је најављено за наредну годину биће опредељено око 75 милиона динара.
Виолета Јовичић