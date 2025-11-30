СЈАЈАН УСПЕХ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА „АДАЂО АС“ ИЗ ЧАЧКА НА IX BALKAN BALLET & DANCE ART OLYMPIAD
Балетски студио „Адађо АС“ из Чачка остварио је изузетан успех на 9. Балканској олимпијади балета и плесне игре (IX Balkan Ballet & Dance Art Olympiad), која је одржана у Београду, 23. новембра. На манифестацији која је ове године окупила више од 1.000 учесника, најбоље младе таленте Балкана и Европе, у конкуренцији бројних школа и ансамбала, „Адађо АС“ се издвојио „озбиљношћу припреме, квалитетом уметничког израза и професионалном презентацијом на сцени“. Управо те квалитете је жири наградио са неколико признања.
Такмичење на деветој Балканској олимпијади оцењивао је веома респектабилан жири, у чијем саставу су били: Константин Костјуков, балетан и бивши балетски директор Народног позоришта у Београду; Ана Павловић, примабалерина; Александар Илић, солиста балета Народног позоришта у Београду; Клаудија Совре, кореограф и балетски педагог Националне опере Љубљана; Олга Петрова, солисткиња Eifman Ballet Theatre, дипломац Балетске академије Бољшој театра, Инна Парамонова, апсолвент К. Чабукиани академије, кореограф и тренер репрезентације Грчке у ритмичкој гимнастици.
Кореографија „Што те нема“ наставнице балета Снежане Аћимовић, добила је највише оцене за савремену кореографију. Професор Александар Илић доделио је студију „Адађо АС“ једну од најзначајнијих награда ове Олимпијаде, Позив за професионалну сарадњу у савременој игри. Реч је о награди која представља прелазак из школског у професионални систем, објашњава Евгенија Трофимчук Веда, организаторка Олимпијаде. Поред Гран при соло награде, солисткиња Лена Аћимовић је освојила је и неколико значајних признања.
– „Адађо АС“ је добио Гран при за савремену игру са Позивом за Европску олимпијаду у Љубљани, која важи за један од најпрестижнијих догађаја сезоне. Учешће на Европској олимпијади је веома битан за улазак на европску мапу, а очекује се да ће школе попут ,,Адађо АС“ донети Србији већу видљивост. Такође, изузетно је важан и Позив за Континенталну олимпијаду у Солуну, која је велики плесни догађај на коме учествују школе из Балкана, Европе и Медитерана. Учешће на овим олимпијадама воде ка професионалном развоју, међународној видљивости и новим сарадњама – нагласила је организаторка Балканске олимпијаде балета и плесне игре и председница Балканске Алијансе Евгенија Трофимчук Веда и упутила посебне честитке студију: „Желимо студију „Адађо АС“ да настави свој развој истим темпом, да гради још снажније кореографске пројекте, да учествује на европским и континенталним сценама и да његови млади уметници наставе да представљају Србију са поносом. Нека овај успех буде почетак нових сарадњи, путовања, професионалних улога и великих сценских остварења.“
Балетски студио „Адађо АС“ дуги низ година осваја најзначајнија признања на домаћим и међународним такмичењима, потврђујући статус једног од најпрофесионалнијих балетских студија у Србији. Поред домаћих такмичења, посебно су интересантна такмичења у иностранству, као што су била у Будимпешти, Прагу, Бечу, Сан Рему, Риминију, наводи Снежана Аћимовић.
„Адађо АС“ има више од 100 освојених првих места и велики број специјалних награда.
– Учествујемо на фестивалима на којима се бира апсолутни Гран при победник, без обзира на категорије. Кључ наших резултата крије се у професионалном знању наставника методике класичног балета, као и у квалитетном кореографском стваралаштву у савременој игри и психофизичкој припреми деце. Веома је битно да се деца добро припреме за такмичења и наступе, да би се сигурно осећала на сцени током извођења и да би извукла поуку да се само квалитетан рад и школско учење исплати. Деци су такмичења драгоцена јер развијају мотивацију, дају прилику да упознају вршњаке из других градова и виде висок ниво извођења, што их додатно инспирише. Специфичност наше деце јесте беспрекорно техничко извођење, изузетна увежбаност и јака психичка спремност и сигурност – каже наставница Аћимовић.
Саговорница „Гласа“ наглашава да су такмичења важан део развоја младих балерина и играча, јер им омогућавају да стекну сценско искуство, побољшају концентрацију, развију самодисциплину и упознају децу која деле исту љубав према плесу и додаје:
– Сусрет са квалитетним и јаким групама из других градова и држава додатно их инспирише и подстиче да раде на себи. За децу је посебно драгоцено што кроз наступе јачају самопоуздање, уче да савладају трему и да своје емоције изразе кроз уметност, што је важно и за уметнички и за лични развој. Јер, уче особине које остају са њима током читавог живота.
Тим балетског студија „Адађо АС“ захваљује Граду Чачку на подршци, посебно када је реч о превозу деце на такмичење.
Н. Р.
Фото: Архива Снежане Аћимовић
„АДАЂО АС“
Балетски студио „Адађо АС“ води наставница класичног балета Снежана Аћимовић, која ради више од 25 година у Балетској школи ,,Лујо Давичо“. После две и по деценије у Дому културе, наставница Аћимовић сада са својим балеринама ради у сали „Стар денс“ студија. Мали студио чине деца од пет до 11 година, разврстана у три припремне групе. Најмлађу и средњу групу води наставница и асистент, дипломирани балетски играч Теодора Булатовић. Старија припремна група која се припрема за улазак у професионални свет игре је под руководством наставнице Аћимовић. Професионални балетски студио чине деца од 11 до 18 година, подељена на три узрасне групе које, такође, води балетски педагог Снежана Аћимовић.
ПРЕСТИЖНЕ НАГРАДЕ СА 9. БАЛКАНСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ
– Мина Аћимовић (Children / Solo / Elite, Survivor), прво место и две специјалне награде (позив за учешће на Европској олимпијади у Љубљани и Континенталној олимпијади у Солуну)
– BOOK (Children / Production) прво место и две специјалне награде (позив за учешће на Европској олимпијади у Љубљани и Континенталној олимпијади у Солуну)
– Лена Аћимовић (Juniors / Solo / Elite), варијација класичног балета, прво место и специјална награда за Sara-Nora Master Academy, Опера Бургас
– Лена Аћимовић (Juniors / Solo / Elite), „Што те нема“, савремена игра, прво место и Главна специјална награда за кореографију са највећим бројем бодова, ГРАН ПРИ ЗА САВРЕМЕНУ КОРЕОГРАФИЈУ, ексклузивна кристална медаља најбољег солисте са улазом у пројекат Dance Way Pro, награда Ауторски сценски костим и Специјална награда позивница да учи у Државној Опери Бургас под окриљем Министарства културе Бугарске
– I remain myself (Juniors / Formation / Elite, Theater Dance), прво место и Специјална награда Позив за учешће на Континенталној олимпијади у Солуну
– One more click (Adults 1 / Formation / Elite, Contemporary), прво место и Специјална награда професионална сарадња – улаз у свет Балета младих и савремених продукција, учешће у савременом балету „Болеро“ са играчима Института за Уметничку игру и Балета младих.