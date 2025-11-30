СТРУЈА
Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 1. децембар

Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 1. децембар 

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 1. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Балузи Прељинској, који се напајају са ТС Балуга Прељинска (код кајмачара), изводи ка Аћиму и хладњачи.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

