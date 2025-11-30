Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 1. децембар 

Vraća se miholjsko leto Taman kad smo se oprostili od miholjskog leta, prognostičari su najavili povratak toplog vremena. Jutra će narednih dana biti hladna, ponegde uz slab mraz i maglu. Tokom dana sunčano. Ponedljak ujutru temperatura će se kretati od minus dva do pet, a najviša dnevna do 17, u Beogradu oko 15 stepeni. Posle […]

