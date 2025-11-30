Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 1. децембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 1. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Балузи Прељинској, који се напајају са ТС Балуга Прељинска (код кајмачара), изводи ка Аћиму и хладњачи.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.