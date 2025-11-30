НАГРАДА ЗА РЕДАКЦИЈУ „НОСИМО ДОБРЕ ВЕСТИ“

Danas je poslednji ovako hladan februarski dan – od srede kreće otopljavanje, a onda možemo da zaboravimo sneg u Srbiji na neko vreme. Jutro u sredu biće hladno sa slabim i umerenim, a na jugu i jakim mrazem, tamo se očekuje temperatura i od -15 stepeni. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. […]

