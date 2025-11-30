НАГРАДА ЗА РЕДАКЦИЈУ „НОСИМО ДОБРЕ ВЕСТИ“

Месечник „Носимо добре вести“, који прати активности особа са инвалидитетом и њихових удружења у Чачку и Моравичком округу, освојио је треће место и награду од десет хиљада долара у динарској противвредности. Та средства биће искоришћења за опремање студија за поткаст.
На такмичењу које је организовало Удружење новинара Србије „Медијске оазе – инкубатор за локалне медије“ редакцији листа „Носимо добре вести“ припало је треће место. У име редакције, наступила је новинарка Валентина Војиновић. Њен пројекат „Носимо добре вести“ подразумева покретање истоименог поткаста у чијем ће средишту пажње бити особе са инвалидитетом. Теме ће бити посвећене њиховом запошљавању, превазилажењу свакодневних препрека, значају инклузије…
Недавно одржаном такмичењу у Београду, претходила је тромесечна обука за развој и покретање иновативних медијских форми у локалним заједницама. Организовали су је Удружење новинара Србије и Филозофски факултет у Нишу. Учествовало је 38 полазника, али нису сви стигли до финалног такмичења. Валентина и њен тим освојили су треће место у конкуренцији од 12 финалиста из Шапца, Сокобање, Темерина, Чачка, Крагујевца, Бачке Паланке, Руме, Ниша, Краљева…
– Био је то мој први пројекат и прва презентација. Обавезан део такмичења је представљање тих пројеката које смо припремили. Због јаке конкуренције, нисам веровала да ћемо освојити награду. Заиста сам била у неверици и када сам чула своје име и „Носимо добре вести“. Имала сам велику помоћ директора нашег листа Дарка Петровића и ментора Жељка Митковског. Жељко је пројектни менаџер Удружења „Смарт колектив“, а радио је и за Фондацију „Ана и Владе Дивац“. Њихове смернице и савети су ми много значили – каже Валентина.
Треће место донело је Валентини и пројекту са којим је представила своју редакцију и новчану награду. Реч је о суми од десет хиљада долара који ће бити искоришћени за опремање студија из кога ће ускоро поткаст бити емитован. Валентина и њен тим урадили су и пилот емисију за такмичење, у сарадњи са Телевизијом Галаксија 32, који је доступан на јутјуб каналу „Носимо добре вести“.
На такмичењу „Медијске оазе – инкубатор за локалне медије“ прво место припало је Јовани Данилов, новинарки „БАП вести“ из Бачке Паланке, а друго новинару из Краљева Ненаду Симовићу. Он се припрема да ускоро покрене портал „ЛиКВидно”.
Првопласирани пројекат освојио је 30 хиљада долара, а другопласирани 20 хиљада.
О најбољима је одлучивао жири у саставу Нино Брајовић, председник, Љубица Гојгић, Зоран Стрика, Душан Војводић и Дејан Николић.
Месечник „Носимо добре вести“, ускоро и истоимени поткаст, део су Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „НРГ” Чачак. Тренутно запошљава седморо људи. Осим месечника који излази у Чачку и Моравичком округу, „НРГ” се бави прикупљањем електричног и електронског отпада. На ту тему стручни тим одржава предавања у чачанским основним школама.
Добитница треће награде Удружења новинара Србије Валентина Војиновић је струковни економиста, васпитачица, новинар. Рођена је у Дољевцу, али последњих двадесетак година живи у Чачку. У наш град је довела удаја за Ђорђију Војиновића. Од оснивања Предузећа „НРГ” ради као новинар у месечнику „Носимо добре вести“.