ОДРЖАН ИНФО-ДАН О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

Pandemija virusa korona ostavila je velike posledice i u oblasti turizma. Posle jako uspešne 2019, kada su svi privredni subjekti koji se bave ugostiteljstvom, zabeležili rekorde po broju noćenja, ova godina nije baš sjajna. Ali, baš zbog činjenice da ne može da se putuje u inostranstvo, domaći turisti sve više koriste smeštajne kapacitete van grada, […]

