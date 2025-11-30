ОДРЖАН ИНФО-ДАН О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДО ПОЛОВИНЕ ДЕЦЕМБРА
У уторак, 25. новембра, у сали Скупштине града, организован је Инфо-дан посвећен пројекту мера енергетске ефикасности „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“, у оквиру којег су заинтересовани грађани имали прилику да се упознају са нацртом јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Чачка за 2025. годину. Конкурс ће бити расписан до половине децембра и отворен 45 дана, односно, до утрошка средстава.
Пројекат мера енергетске ефикасности од ове године добија и одређене измене. На захтев Међународне банке за обнову и развој, која је сарадник локалних самоуправа и Министарства рударства и енергетике у реализацији пројекта, биће уведено обавезно формирање комисије за жалбени механизам, а највећу новину представља то што на конкурсу могу да учествују и социјално рањиве категорије под веома повољним условима. Све новине у реализацији пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ представљене су у оквиру Инфо-дана који је специјално организован за све грађане који су заинтересовани за неку од предвиђених мера енергетске санације породичних кућа и станова. Том приликом је представљен и нацрт јавног позива за суфинансирање наведених мера.
Грађани који желе да учествују на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова имали су прилику да директно од чланова Комисије за мере енергетске санације добију детаљне информације о самом програму, предвиђеним мерама, као и начину и условима пријављивања.
Ратомир Симовић, управник једне од стамбених заједница у Чачку, наводи да су станари зграде у којој живи заинтересовани за постављање фасаде, па је управо због тога одлучио да присуствује Инфо-дану, јер једино на тај начин може да разреши одређене недоумице када је реч о условима конкурса.
– Заинтересовани смо за израду фасаде на нашој згради ради повећања енергетске ефикасности. То је стара зграда која је грађена негде 1956. године и нема употребну дозволу и онда то представља проблем за конкурисање и за остваривање подстицаја за израду фасаде. Дошао сам овде да покушам да разговарам са надлежнима како да разрешимо тај проблем. Ако се тражи да ми сада обезбедимо употребну дозволу, да радимо комплетан пројекат зграде – то практично више кошта него што износи субвенција. Ако добијем неки прихватљив одговор, значи да сам завршио посао, а у противном, мораћемо да покушамо да остваримо нашу намеру на неки други начин – рекао је Ратомир Симовић, наводећи да су поједини власници станова у стамбеној заједници којој припада прошле године заменили столарију захваљујући мерама енергетске ефикасности. Сада покушавају да ураде фасаду зграде, при чему би им од драгоцене помоћи било остваривање субвенција, које су, како истиче, сасвим коректне. Истовремено је похвалио и добар избор извођача радова.
НА КОНКУРСУ МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ И СОЦИЈАЛНО РАЊИВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Према уговору са Министарством рударства и енергетике и Међународном банком за обнову и развој, који су партнери на пројекту, организовање Инфо-дана је од ове године обавезно. Осим предрачуна, грађани ће добијати и ценовнике услуга привредних субјеката које буду одабрали. Ипак, највећа новина која се уводи је то што на конкурсу могу да учествују и социјално рањиве категорије становништва под веома повољним условима.
– Као председник Комисије за мере енергетске санације, сматрам да је јако битно да се заинтересованим грађанима директно представе мере и обавезни услови за конкурисање, као и новине које су уведене ове године. Јако је важно да одговоримо на сва питања грађана, како бисмо их усмерили шта све треба да почну да припремају за конкурисање за неку од мера енергетске санације. Нарочито је значајно да се напомене да је ове године било обавезно да се у оквиру конкурса предвиди и део за социјално рањиве групе, које претходне године нису биле обухваћене јавним позивом. Једино су биле заступљене код неких мањих општина као „пилот јавни позив“. За њих посебна средства обезбеђује Министарство рударства и енергетике, да кажем у пуном износу, мимо ових 52.500.000 динара, колико је обезбеђено за спровођење конкурса у овој години, али је ту субвенција 90 одсто до максималног износа по мерама, а за остале грађане 50 одсто, односно, до максималног износа по свакој мери. Код рањивих категорија су мало специфични услови, јер су то углавном енергетски заштићени купци – грађани са најнижим пензијама, инвалиди рада, породице са децом са инвалидитетом… Постоји још једна важна техничка новина – грађани ће уз предрачуне добијати и ценовнике од привредних субјеката које буду одабрали да би испратили цене, јер оне морају бити идентичне са онима које су они предали локалној самоуправи – истакао је Владимир Гојгић начелник Градске управе за локални економски развој (ГУ за ЛЕР).
ПРИЈАВЕ СЕ ПРЕДАЈУ КАД ИСТЕКНЕ 10 ДАНА ОД РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА
Конкурс за мере енергетске санације породичних кућа и станова биће расписан до половине децембра, али у првих десет дана неће бити предаје пријава, како би се обезбедили равноправни услови за све који буду конкурисали за подстицајна средства.
– Уколико неко преда пријаву док не истекне тих десет дана од објављивања конкурса, она ће бити одбачена. Тих десет дана је предвиђено за прибављање неопходне документације, како учесници ранијих конкурса не би били у предности у односу на грађане који први пут конкуришу за ову врсту подстицаја. Сматрамо да је десет дана довољно да и они прикупе неопходну документацију. Конкурс ће трајати 45 дана, односно, до утрошка средстава. Код нас се није догађало да се новац утроши пре истека предвиђеног рока трајања конкурса, јер је реч о значајним средствима – објаснио је начелник ГУ за ЛЕР.
Ове године субенције за све предвиђене мере износе 50 одсто од укупне инвестиције, али свака од њих има максимални износ до кога се даје подстицај, па је тако за замену фасадне столарије максимални износ подстицаја 170.000 за куће, а за станове 150.000 динара, док остатак средстава финансирају сами грађани. Код социјално рањивих категорија износи нису лимитирани, а средства ће обезбедити Министарство рударства и енергетике.
Укупна средства за мере енергетске санације за ову годину за град Чачак износе 52.500.000 динара, од чега је 21.000.000 учешће Града, док Министарство рударства и енергетике и Међународна банка за обнову и развој, као партнери на пројекту, учествују са 31.500.000 динара.
В. С.