зима Фото: Мима Зиндовић
У већем делу земље променљиво облачно, а у кошавском подручју и на планинама и ветровито. После подне и увече у Бачкој, Срему и западној Србији понегде са краткотрајном кишом. У Тимочкој Крајини током целог дана облачно, тмурно и хладно, повремено са слабом кишом или росуљом. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и на планинама и јак јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу са олујним ударима. 

зима Фото: Мима Зиндовић
Фото: Мима Зиндовић

Најнижа температура од -3 степена у Тимочкој Крајини до 7 степени на југу Србије, а највиша у већини места од 10 до 14 степени, на истоку земље око 2 степена.

(Извор: РХМЗ, РТС)

