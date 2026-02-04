У већем делу земље променљиво облачно, а у кошавском подручју и на планинама и ветровито. После подне и увече у Бачкој, Срему и западној Србији понегде са краткотрајном кишом. У Тимочкој Крајини током целог дана облачно, тмурно и хладно, повремено са слабом кишом или росуљом. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и на планинама и јак јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу са олујним ударима.
Најнижа температура од -3 степена у Тимочкој Крајини до 7 степени на југу Србије, а највиша у већини места од 10 до 14 степени, на истоку земље око 2 степена.
(Извор: РХМЗ, РТС)