Променљиво облачно

Poziv za uvodjenje u vojnu evidenciju osoba koje ove godine postaju punoletne, upućen je mladićima rodjenim 2002. godine, kao i onima starijih godišta koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije. Opšti poziv za uvodjenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara, posle čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji […]

