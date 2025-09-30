ГРАДСКО ВЕЋЕ ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА
ОДОБРЕН 21, А ОДБИЈЕНО 27 ПРОЈЕКАТА
На данашњој седници Градског већа, 27. по реду, донето је решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у овој години. Према предлогу Комисије за оцењивање медијских пројеката, средстава у укупном износу од 14.019.000 динара одобрена су за суфинансирање 21 пројекта, док њих 27 није прихваћено. Највише новца добиле су локалне телевизије и продукције. С обзиром на то да нису утрошена сва средства која су опредељена за ову намену, а остало је нераспоређено око 5.000.000 динара, како је најавио заменик градоначелника Чачка Владан Милић, врло брзо биће расписан нови конкурс.
Најстарија телевизија у Чачку ТВ „Галаксија 32“ добила је 3.500.000 динара за пројекат „Гала–инфо Чачак – серија тематских телевизијских прича као додатак ТВ Инфо и БТВ актуелности“, а њене продукције Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак за „ТВ серијал о чачанским породицама у агробизнису – Чачански домаћин“ 700.000 динара и Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN+ production“ Чачак 300.000 динара за реализацију пројекта „Природна блага Чачка и Србије – ТВ серијал“.
Телевизија „Телемарк“ из Чачка добила је укупно 2.800.000 динара за пројекте: „Плодови чачанског краја“ (2.500.000 динара) и „Чачанска ЕKО патрола“ (300.000 динара).
Агенција „Mix pro amp“ – „Amp press“, добила је 800.000 динара за реализацију пројекта „Лековите тајне града на Морави бање, лековите траве и извори здравља“, а портал „Глас Западне Србије“ исто толико новца за пројекат „Чачак – град где спорт дише пуним плућима“. „Гласу Западне Србије (Вестинет) одобрена су и средства у висини од 600.000 динара за реализацију пројекта „Од њиве до трпезе – дугачак је пут“.
За недељник „Чачански глас“ и портал „CaGlas“ издвојено је укупно 1.000.000 динара за пројекте: (Не)равноправност и сигурност жена“ и „Уз мало добре воље до бољег физичког и менталног здравља“ (за оба пројекта по 500.000 динара).
Центру за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак („Морава инфо“) одобрено је 850.000 динара за пројекат „Чачанско здравство – данас и сутра“.
На списку медијских кућа и удружења којима су додељена средства налазе се и: „Matrix media“ Чачак са 500.000 динара за реализацију пројекта „Технички факултет и Чачак – 50 година нераскидиве везе“, Удружење „Рефлектор“ Чачак (500.000 динара за пројекат „Иза граница предрасуда“), Синдикат новинара Србије (пројекат „Бање Чачка, туристички и привредни потенцијал града“ – 369.000 динара), Удружење Н2 медиа Чачак („Аутохтоне сорте Чачка – корени будућности у воћарству“ – 200.000 динара), Студио Џокер – Јокер Наxи радио (пројекат „Школа, пракса и плата – дуално образовање у Чачку“ – 200.000 динара), Радио Јавор Ивањица („Млади и спорт – будућност Чачка“ – 150.000 динара), ПП Медиа Пријепоље ( „Чачак, центар за инвестиције и рекреацију“ – 150.000 динара), Топ медиа – портал „Топ Пресс“ („Остали смо на селу – не зато што морамо, него зато што желимо да будемо заједно“ – 100.000 динара)…
Средства нису додељена за укупно 27 пројекта.
Како је навео Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, велики број пројеката није прихваћен, а остало је још око 5.000.000 динара нераспоређених средстава.
– С обзиром на то да нису сва средства утрошена, врло брзо биће расписан нови конкурс, на који ће моћи поново да се јаве они који су одбијени, као и медијске куће које нису конкурисале овога пута. Право да конкуришу поново неће имати медији чији су пројекти одобрени у овом првом кругу расподеле средстава – рекао је Милић.
В. С.