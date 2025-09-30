„VAPEKS“: POTREBNI RADNICI U PROIZVODNJI

Kompanija: „VAPEKS“ DOO Čačak

Radonje Golubovića Goluba br. 9

Kompaniji „Vapeks“ d.o.o. iz Čačka potrebno je više izvršilaca na sledećoj poziciji:

RADNICI U PROIZVODNJI

Kvalifikacija: bez obzira na zanimanje i stručnu spremu

Mesto rada: Čačak

Radno iskustvo: Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova (prednost)

Vrsta radnog odnosa: određeno vreme, sa mogućnošću prelaska na neodređeno vreme

Kontakt osoba: Jelena Vukoje

Telefon: 063648201

(radnim danom od 08 do 16 h)

Razgovori za posao u proizvodnji se obavljaju radnim danima od 13 h do 15 h i subotom do 12 h.

E-mail adresa: jelena.vukoje@vapeks.rs

CV pošaljite elektronskim putem, a možete ga i lično doneti na našu adresu!

