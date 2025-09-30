„VAPEKS“: POTREBNI RADNICI U PROIZVODNJI

Kompanija: „VAPEKS“ DOO Čačak
Radonje Golubovića Goluba br. 9
Kompaniji „Vapeks“ d.o.o. iz Čačka potrebno je više izvršilaca na sledećoj poziciji:
RADNICI U PROIZVODNJI
Kvalifikacija: bez obzira na zanimanje i stručnu spremu
Mesto rada: Čačak
Radno iskustvo: Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova (prednost)
Vrsta radnog odnosa: određeno vreme, sa mogućnošću prelaska na neodređeno vreme
Kontakt osoba: Jelena Vukoje
Telefon: 063648201
(radnim danom od 08 do 16 h)
Razgovori za posao u proizvodnji se obavljaju radnim danima od 13 h do 15 h i subotom do 12 h.
E-mail adresa: jelena.vukoje@vapeks.rs
CV pošaljite elektronskim putem, a možete ga i lično doneti na našu adresu!