„ХАСАНАГИНИЦА“ ВЕЧЕРАС У АТРИЈУМУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

“ЛЕТО У АТРИЈУМУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК“
Четвртак, 14. август -Позоришна представа ХАСАНАГИНИЦА
Представа Хасанагиница по тексту Љубомира Симовића, у режији Милоша Јагодића, а у извођењу Позоришта „Драгољуб Милосављевић Гула“ из Петровца на Млави до сада је имала 15 извођења у земљи и иностранству. Радња представе смештена је у време друге половине 19. века, у Босни и Херцеговини, и говори о времену османске владавине на тим просторима у контексту породичних односа, у којима је централна личност жена, подређена мушком свету, обичајима, потчињеном положају који има у том друштву. Улоге: Милица Стојадиновић, Валентино Ољача, Јован Ивковић, Сузана Станковић, Срђан Мичић, Никола Бранковић, Саша Радивојевић. Фото: КПЦ Петровац на Млави Организација: Аматерски програм
Атријум Културног центра у 20.30