КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ МУШКАРЦА ЗБОГ НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

Z. Ј.

Данас у преподневним часовима на Градској плажи крај Мораве догодила се ситуација када је мушкарац средњих година упао у један од кафића, ломио инвентар и ватреним оружјем претио гостима и запосленима.

Како је Чачанском гласу потврђено у Полицијској управи у Чачку, припадници Министарства унутрашњих послова по налогу Надлежног тужилаштва поднеће кривичну пријаву против мушкарца старог 39 година, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање.

Иначе, Градска плажа на Морави једно је од омиљених места Чачана, на коме се свакодневно може видети велики број људи и деце.

В. Ј.

Hronika

ИСКЉУЧЕН ИЗ САОБРАЋАЈА СА 2,2 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У КРВИ

vladecaglas

ИЗВОР: ПУ „ЧАЧАК“ Припадници саобраћајне полиције у Чачку синоћ су у Мрчајевцима искључили из саобраћаја четрдесетчетворогодишњег мушкарца који је возио голф аутомобил са 2,02 промила алкохола у организму. Возачу је одређено задржавање и против њега ће, због прекршаја насилничка вожња, бити поднета прекршајна пријава.

болница, табла
Hronika Zdravstvo

Пацијент повређен у саобраћајном удесу у Бресници смештен на Одељење хирургије

G. D.

Пацијент повређен у саобраћајном удесу у Бресници примљен је у Општу болницу Чачак стабилног општег општег стања, са повредом грудног коша и рамена. – После дијагностике и опсервације пацијет је примљен на Одељење хирургије – кажу у Општој болници Чачак,
Hronika

Осам мртвих, више од 10 рањених у пуцњави код Младеновца, 600 припадника специјалних јединица трага за нападачем

G. D.

Осам мртвих, више од 10 рањених у пуцњави код Младеновца, 600 припадника специјалних јединица трага за нападачем ИЗВОР: РТС, ТАНЈУГ Осам особа је убијено, а више од 10 рањено у пуцњави код Младеновца, пошто је на њих нападач пуцао из аутоматског наоружања. За нападачем трага око 600 припадника специјалних јединица. Гашић: Терористички акт. За нападачем […]

