КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ МУШКАРЦА ЗБОГ НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

Данас у преподневним часовима на Градској плажи крај Мораве догодила се ситуација када је мушкарац средњих година упао у један од кафића, ломио инвентар и ватреним оружјем претио гостима и запосленима.
Како је Чачанском гласу потврђено у Полицијској управи у Чачку, припадници Министарства унутрашњих послова по налогу Надлежног тужилаштва поднеће кривичну пријаву против мушкарца старог 39 година, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање.
Иначе, Градска плажа на Морави једно је од омиљених места Чачана, на коме се свакодневно може видети велики број људи и деце.
В. Ј.