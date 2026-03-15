ПИЈАЦА, Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
    НАЗИВ РОБЕ   06. 03.   13. 03.
Пројино брашно 120-150 120-150
Кромпир 100-120 100-120
Пасуљ 350-600 350-600
Паприка 400-600 400-600
Парадајз 320 380
Краставци 400 400
Тиквице 400 400
Цвекла 100-120 100-120
Спанаћ 250 250
Купус 50-200 50-200
Целер 250-600 250-600
Першун веза 70 70
Шаргарепа 120-200 120-200
Зелени лист купуса 100 100
Зелена салата 50-60 50-60
Црни лук 100-120 100-120
Бели лук 1000-1300 1000-1300
Шампињони 400-450 400-450
Броколи 600 450
Празилук 150 150
Карфиол 350 350
Плави патлиџан 500 500
Кисели купус 180-250 180-250
Млади лук (веза) 70 70
Ротква 100 100
Ротквице 100 100
Боранија    
Корнишони    
Крушке 250-350 250-350
Јабуке 100-250 100-250
Шљиве    
Грожђе 250-300 250-300
Лубенице    
Мед 1000-1400 1000-1400
Диње    
Суве шљиве 500-600 500-600
Дуње 400  
Мушмуле 300  
Трешње    
Кајсије    
Брескве    
Јагоде 1000 700-800
Малине    
Лимун 300 300
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-350 150-350
Лешници 1кг 2000 2000
Језгра ораси 1100-1200 1100-1200
Очишћена живина 289-500 289-500
Јаја 15-22 15-22
Кајмак 1300-1500 1300-1500
Сир 600-900 600-900
Пршута 1500-3000 1500-3000
Сланина 800-1400 800-1400
Суџук 1400 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА    
Телад    
Дебеле свиње    
Прасад    
Овце    
Јагњад    
Пшеница 35 35
Кукуруз 35 35
Јечам 35 35
ШАРАН 749 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479 479
ГИРИЦЕ 299 299
ОСЛИЋ ХЕК 599 599
ФИЛЕТ СОМА 539 539
СКУША 870 870
ХАРИНГА 399 399
ПАСТРМКА 849 849
ТОЛСТОЛОБИК 449 449

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.