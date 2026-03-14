  Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 15. март

* На Сретење, 1804. године подигнут је Први српски устанак. * На Сретење, 1835. године донет Сретењски устав, први демократски устав Србије, па је слављен и као Дан уставности. * Од 2002. Сретење је Дан државности Републике Србије. * Од 2006. Сретење је и Дан војске Војске Србије. Данас празнујемо Сретење. Ко се то срео […]

