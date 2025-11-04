ТРИ НАГРАДЕ ИЛУСТРАТОРИМА „ПЧЕЛИЦЕ”

Упркос тензијама и неизвесностима, на овогодишњем, 68. Међународном сајму књига у Београду, „Пчелица” је још једном доказала да снага истинског сваралаштва и посвећености увек надјачава све препреке.
Читалачка публика, којој „Пчелица” већ деценијама улепшава детињство и буди љубав према књизи, остала је уз нас ‒ верна и искрена.
Награда Сајма за најлепшу дечју књигу, као и две награде Удружења ликовних уметника и дизајнера Србије (УЛУПУДС) потврђују оно што одавно знамо: квалитет, вредан рад и искрена мисија не могу се ућуткати ни засенити.
Књига „ЗЛАТНО СРЦЕ”, аутора Горана Марковића са илустрацијама Алексе Јовановића, понела је Награду Сајма књига за најлепшу дечју књигу, али и награду УЛУПУДС-а за илустрацију књиге за децу.
Ова књига, посвећена деци са Дауновим синдромом, заокружује едицију „ПОСЕБНИ ПРИЈАТЕЉИ” – серијал који помаже малишанима да разумеју и прихвате своје другаре са аутизмом, парализом, слабовидношћу, наглувошћу, Дауновим синдромом и изазовима са којима се они свакодневно сусрећу.
У образложењу УЛУПУДС-а између осталог се наводи да је ово „осим изузетно вешто илустроване књиге и социјално ангажовани пројекат који за циљ има да подигне свест код деце о деци са посебним потребама. Важност разумевања различитости и развијање емпатије у раном узрасту је од изузетног значаја, што је аутор књиге Горан Марковић препознао и у сарадњи са илустратором издања Алексом Јовановићем успео да приближи најмлађим генерацијама”.
Награда за илустрацију и опрему књиге додељена је за издање „КРАЉ ОБЛАКА”, ауторке и илустраторке Зоране Поповић.
– Ауторка Зорана Поповић се књигом за децу истакла као изузетан приповедач и уметник, обједињујући илустрацију, наратив и опрему књиге у кохерентну целину. Илустрације су разнолике, различитих димензија и елемената, што читаоца уводи у поље магичног света маште. Целовитошћу идеје и њеном реализацијом је Зорана Поповић представила важност ауторског рада и његове презентације кроз медиј књиге ‒ наводи се у образложењу УЛУПУДС-а.
Овогодишње признање „Пчелици” није само потврда уметничке вредности и друштвене одговорности, већ и подстрек да наставимо путем који смо изабрали – путем стваралаштва које инспирише, едукује и повезује. У времену изазова књига треба да буде звезда водиља у мраку незнања, што је био мото „Пчелице” на овогодишњем Сајму у Београду.