ЗДРАВЉЕ НАРОДА – ТЕМЕЉ РАЗВОЈА ДРАГАЧЕВА

ПРОФ. ДР ЉИЉАНА МИРКОВИЋ, ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК НАРОДНОГ ПОКРЕТА ДРАГАЧЕВА, О ПРИОРИТЕТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВА
Почасни председник Народног покрета за развој Драгачева о приоритетима унапређења здравствене заштите становништва у општини Лучани
Проф. др Љиљана Мирковић, почасни председник Народног покрета Драгачева и редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођена у Гучи, својим радом и угледом већ деценијама представља пример човека који никада није заборавио завичај. Као један од водећих стручњака у области гинекологије и акушерства, она свој ауторитет и искуство ставља у службу остваривања визије Покрета, а то је здраво, снажно и просперитетно Драгачево.
ЗДРАВЉЕ БЛИЖЕ СВАКОМ ЧОВЕКУ
– Народни покрет Драгачева препознаје здравље као највиши приоритет. Без здравих људи нема развоја, нема породица, нема будућности. Наш програм предвиђа конкретне мере за унапређење здравствене заштите, посебно на сеоском подручју где је приступ лекарима често ограничен. Један од главних циљева Покрета је јачање примарне здравствене заштите и повећање доступности здравствених услуга у свим местима општине Лучани. Планирамо формирање мобилних здравствених тимова који ће редовно обилазити сеоске месне заједнице. Тиме ћемо обезбедити да и најудаљенија домаћинства имају приступ лекарским прегледима, превентивним саветима и дијагностици. То није луксуз – то је основно људско право – истиче проф. др Мирковић.
БРИГА О ЖЕНАМА, ТРУДНИЦАМА И МАЈКАМА
Као стручњак са дугогодишњим искуством у лечењу трудница, породиља и жена са ризичним трудноћама, проф. др Мирковић посебно наглашава потребу да се у Драгачеву развије систем породичне и репродуктивне заштите жена.
– Жене на селу често немају редовну здравствену контролу. Ми желимо да уведемо бесплатне превентивне прегледе, саветовалишта за труднице и програме здравственог образовања. То је улагање у здравље мајке, детета и читаве заједнице – наглашава проф. др Мирковић.
САРАДЊА, ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА
Још један важан део програма Народног покрета Драгачева односи се на повезивање локалних здравствених установа са стручњацима из већих центара.
– Знање се мора делити. Омогућићемо едукацију младих лекара и медицинских сестара, стручно усавршавање у Београду и повратак у свој крај. Само тако можемо обновити кадрове и ојачати систем здравствене заштите у Лучанима и Гучи – истиче проф. др Мирковић.
Такође, Покрет предвиђа увођење здравствено-едукативних програма за становништво, од превенције кардиоваскуларних и дијабетичних обољења, до психолошке подршке породицама и младима.
ЗАВИЧАЈ У СРЦУ И ДЕЛУ
Проф. др Љиљана Мирковић је поносна што је рођена у Гучи, где су, како каже, „људи племенити, вредни и поносни“.
– Завичај ми је много дао. Данас осећам дужност да то вратим кроз знање, рад и љубав према свом народу. Као лекар, научник и Драгачевка, верујем да заједно можемо изградити друштво у којем ће здравље бити приоритет, а свако дете имати шансу за здрав живот – поручила је проф. др Љиљана Мирковић, почасни председник Народног покрета Драгачева.
Народни покрет за развој Драгачева