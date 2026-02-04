Општина Лучани сваке године улаже велики новац у инфраструктурне пројекте који се, пре свега, односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих путних праваца. Локална самоправа из године у годину повећава износ средстава за те намене. Из локланог буџета за текућу годину издвојено је 150 милиона за изградњу нових путева, 90 милиона за одржавање постојећих путева, […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

