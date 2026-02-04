Slične Vesti
У петак састанак хируршке секције СЛД

Општа болница Чачак ће у петак, 29. марта, бита домаћин редовног састанка хируршке секције СЛД, који ће бити одржан у Културном центру Чачка са почетком у 11 часова.

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
ЈЕДАН ХОСПИТАЛИЗОВАНИ КОВИД ПАЦИЈЕНТ

Извор: Радни тим за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 29. август оформљен је за јавност. На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 1 пацијент.  У респираторном центру нема пацијената, такође […]

