Društvo

Ходочашће генерације 1965. на Егину (2. део)

G. D. Komentara (0)

„Бог се не познаје речима него чистотом срца“

ТЕКСТ: Светлана Дуњић
Фотографије: Драган Продановић

После коначног укрцавања на трајект, кроз таласе, стигли смо у вечерњим часовима у Атину. Панорамско разгледање и шетња у центру прелепе Атине трајала је кратко, али опет довољно да осетимо атмосферу града непосредно испод Акропоља на Плаки са калдрмисаним улицама, тавернама, и кућама које су посве необичне. Близу Плаке се налази и Митрополија као главни православни храм у Атини, посвећен Благовестима. Прошетали смо и до трга Синтагма, где се на сваких сат времена одржава церемонијална смена страже елитне грчке гарде испред Хеленског парламента.

Сутрадан смо кренули пут острва Евије, где се налазио „ланац“ светитеља, почев од места Прокопи, где у унутрашњости истоименог храма почивају мошти Светог Јована Руса, које представља велико исцелитељско место. Свети Јован Рус је био роб код једног аге, али се није одрекао своје вере, због чега указује на светост кроз стрпљење и верност. Поред храма је капелица у којој се налази освећен његов каиш и скуфија за главу, који када се ставе служе за благослов. У наставку ходочашћа попели смо се уз планински венац, где је био смештен манастир са невероватном природом у коме почивају мошти Светог Давида Евијског (16. век) и Јакова Цаликиса (20. век). Сачекала нас је изузетна и усрдна добродошлица монаштва уз топлу кафу, ратлук, зреле поморанџе, јабуке, жито и колаче.

Увече смо стигли у Солун и одмах отишли у Храм Светог Димитрија, где је још увек трајала вечерња беседа свештеника. Мирно и са радошћу смо се поклонили моштима Светог Димитрија. Тада, према сведочењу једне сестре у Христу која је била присутна и која је посматрала нашу групу при уласку у овај свети храм, приметила је велику благодат на нама. Рекла је нашем водичу да одавно није видела групу са озаренијим лицима пуним благодати Божије.

Сутрадан нас је дочекала киша, али смо ми наставили свој пут и отишли у веома необичан манастир у близини Солуна који је посвећен Светој Анастасији Фармаколитрији или Узорешитељници која лечи од урока, магије и злих сила. Потом смо се упутили у посету једном од највољенијих савремених православних светитеља – Светог Пајсија Светогорца. Мноштво посетилаца је стајало у реду на поклоњење његовом гробу без обзира на кишу која је ромињала све време. Све ово довољно сведочи о његовом духовном утицају почев од смирења, поверења, добрих помисли о другима и савет за Исусову молитву која се понавља као дах.

Дакле: Срце – добра помисао – смирење – и долази нам благодат!

СРПСКО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ ЗЕЈТИНЛИК У СОЛУНУ

Потом смо отишли на Зејтинлик, на Српско војничко гробље да одамо пошту погинулим ратницима, који су пострадали у повратку са Солунског фронта на прагу своје домовине, где стражу над 7.300 гробова српских војника млађих од 30 година чувају високи чемпреси са Хиландара. По доласку у само срце Солуна, посетили смо Цркву Свете Вере, Наде и Софије, где се чувају честице светих мученица. Ова црква веома подсећа на Аја Софију, због византијске куполе на храму. У самом храму у куполи налази се предивна икона Вазнесења Христовог у виду византијског мозаика са анђелима и апостолима. Поклонили смо се и моштима Свете Теодоре и Светог Давида који се налазе у самом срцу Солуна у Улици Ермоу 32, док мало даље одатле почивају и мошти Светог Григорија Паламе у истоименој цркви. Григорије Палама је био изузетан светитељ који је бранио званичну доктрину православља. Говорио је о томе да Бога не можемо упознати по Његовој суштини, али Га можемо доживети стварно кроз Његове нестворене енергије. Наша радознала група са људима различитих образовања, схватања и интересовања, показала је на крају овог ходочашћа своју посебност о којој је управо сведочио Свети Григирије да се Бог открива кроз деловање Божијих енергија у којима људи учествују уколико су отвореног срца. Погодити циљ, захваљујући енергијама које носимо у себи, ова група је постигла говорећи о истом, али са различитог становишта, дошавши до разумевања да умовање није битно, већ делатност и епостас у пракси у спознавању Божије енергије коју смо сви заједно на овом путовању и те како осетили. 

Slične Vesti
Društvo Nova tehnilogija asistent za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom

ИЗ ТИШИНЕ У СВЕТ МИЛИОНА ЗВУКОВА

V. Т.

НОВА ТЕХНОЛОГИЈА – АСИСТЕНТ ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (9) За Теодору Фуштић свет је „проговорио“ када јој је било скоро шест година. Тада је, овој сада седамнаестогодишњој девојци, уграђен кохлеарни имплант. Савремена технологија потпуно јој је надоместила недостатак слуха и променила живот скоро из корена. Теодора је сада трећа година Уметничке школе у […]
Društvo Grad

НОВИ АСФАЛТ У ТРБУШАНИМА

vladecaglas

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић посетио је данас 28. септембра, са сарадницима, Месну заједницу Трбушане у којој је завршено асфалтирање Улице Мике Антића. Радови су финансирани из градске касе са 2.600.000 динара. -Асфалтирано је 160 метара улице, у којој има 11 кућа и овде живи 36 мештана. Оно што ме радује да је међу њима чак […]

пијаца
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   05. 01. Пројино брашно 150-180 Кромпир 100-120 Пасуљ 300-700 Паприка 150-380 Парадајз 150-250 Краставци 250 Тиквице 250-300 Цвекла 100-150 Спанаћ 250-300 Купус 40-60 Целер 200-500 Першун веза 50 Шаргарепа 150-200 Зелени лист купуса 80-100 Зелена салата 50-60 Црни лук 120-150 Бели лук 800-1000 Шампињони 320-350 Броколи 350 Празилук 200-250 Карфиол […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.