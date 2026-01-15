водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. јануар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. јануар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Рудничкој улици и на Градском шеталишту, код улаза у Хотел „Београд“.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Društvo Grad

Хладно и ветровито, постепени престанак падавина

G. D.

ИЗВОР: РТС Ујутру и пре подне постепено разведравање очекује се прво на северу земље. Хладан ваздух из средње Европе остаће на Балкану, али и већи део наредне седмице. Јутарња температура од 8 до 12, а највиша од 16 до 20 степени. У Београду веровито, ујутру киша, у најтоплијем делу дана 18 степени. Хладно и ветровито […]
Grad

ČAČAK JEDAN OD ČETIRI ŽARIŠTA U SRBIJI, IZJAVIO VUČIĆ

I. М.

Čačak je jedan od četiri grada u zemlji gde je žarište korona virusa, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon Beograda, Niša i Kikinde, Vučić je pomenuo da je četvrto žarište Čačak. On je rekao da će od sutru u 10.00 sati, u gradskim sredinama biti zabranjen izlazak osobama starijim od 65 godina, a […]
Aktuelno Grad

ИЗМИРИТЕ ДУГОВАЊА ЗА ВОДУ, АПЕЛУЈУ ИЗ ЈКП „ВОДОВОД“ (ВИДЕО)

I. М.

У циљу што ефикасније наплате, поред редовног обиласка потрошача на терену, ЈКП „Водовод“ уручује опомене пред искључење, однсно утужење, а затим следи тужба.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.