“БОРАЦ МОЦАРТ” ДОЧЕКУЈЕ “БЕЧ”

Posle nadmoćno osvojenog prvog mesta u Drugoj ligi grupa “B”, stonoteniseri “Borca” su u vikendu iza nas bez poraza bili prvi i na kvalifikacionom turniru za popunu Prve lige koji je održan u Čelarevu. U prvom kolu Čačani su su sa 4:3 savladali “Novi Sad”, pa zatim je pobeđen beogradski “Taurunom” sa 4:2. Sa ubedljivih […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

