“БОРАЦ МОЦАРТ” ДОЧЕКУЈЕ “БЕЧ”

Вечерас, 6. марта, од 20 сати “Борац Моцарт” ће у другом колу доигравања АдмиралБет АБА 1 лиге,у дворани СЦ “Младост” поред Мораве, одмерити снаге sa “Бечом”. Резултати првих утакмица ове фазе првенства показују да ће у свакој исход бити низвестан. У “Борац Моцарту” се базирају на одбрани домаћег терена и нема сумње да ће Чачани учинити све како би дошли до жељене победе.
- Иако паузе, ово је четврта од почетка сезоне, имају утицај на тренажни процес, овог пута је добра ствар што се током ње од руптуре мишића опоравио Јошило, тако да у комплетном саставу дочекујемо овај сусрет. Протекли период смо искористили да играчима укажемо како утакмице можемо да решавамо у своју корист само ако је свако од њих максимално усресређен и да евентуална опуштања противник кажњава. Најбољи пример нам је утакмица у Задру. Зато сви морамо да будемо у функцији тима и останемо на земљи, јер су улози велики. Примера ради, “Беч” је био спреман да издвоји пола милиона евра како би добио специјалну позивницу за наступ у овом такмичењу, тако да нас у овом дуелу очекује тежак посао, јер се ради о екипи састављеној од искусних и квалитетних играча – изјавио је тренер “Борац Моцарта” Саша Оцoкољић.
Продаја карата за овај сусрет почиње од 15 сати и оне се могу купити на билетарници дворане по цени од 600 динара. Улаз за ђаке основних и средњих школа је бесплатан.
В. Д.